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Фигурное катание

Сегодня, 15:01

Коляда поделился эмоциями от своего дебюта комментатором на Первом канале

Виктория Кравченко
Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Михаил Коляда поделился мненеим об этапе «Гран-при России» по фигурному катанию. Спортсмен вместе с Никитой Кацалаповым на турнире были комментаторами на Первом канале.

«Интересно наблюдать соревнования за бортом. Когда мы обычно приезжаем на соревнования, я варюсь в этой каше, а сейчас я посмотрел немного с другого ракурса и понял, что фигурное катание развивается, и это очень хорошо, потому что для себя я открыл очень много неизвестных имен, и здорово, что у нас из регионов появляются такие спортсмены, на которых приятно смотреть», — сказал Коляда в эфире Первого канала.

Он заявил, что во время соревнований ничего не смотрел, так как это его отвлекало.

Среди мужчин выступят действующий чемпион России Евгений Семененко, серебряный призер чемпионата России-2021 Макар Игнатов, участник Олимпийских игр-2022 Андрей Мозалев, чемпион Санкт-Петербурга-2023 Глеб Лутфуллин и другие.

Среди девушек будут кататься представительница Белоруссии Виктория Сафонова, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и другие. Фигуристки Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые изначально была заявлены на этап, пропустят соревнования по медицинским показаниям.

1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть короткую программу мужчин и женщин

Фигурное катание
Михаил Коляда
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