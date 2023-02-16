Траньков — об участии в турнире шоу-программ: «Пока нахожусь в раздумьях»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на вопрос, примет ли участие в турнире шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта.

«У меня пока нет ответа на этот вопрос. Я два года нигде не выступал, не катался. Довольно сложно за месяц прийти в какую-то форму, поэтому пока нахожусь в раздумьях. Предложений со стороны федерации не поступало? Как и всем остальным. Я знаю, что есть интерес, нас давно никто не видел с Татьяной [Волосожар] в паре», — цитирует Транькова Metaratings.ru.

Траньков в паре с Татьяной Волосожар стал победителем Олимпиады-2014 в командном и личном соревнованиях, чемпионом мира в 2013 году и четырежды выигрывал европейское первенство (2012, 2013, 2014, 2016). В 2018 пара объявила о завершении спортивной карьеры, и на данный момент Траньков занимается тренерской деятельностью.