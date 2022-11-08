Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:06

Морозов заявил, что в приоритете его выступлений с Тарасовой стоит целостность программы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Владимир Морозов рассказал, при каких условиях он с Евгенией Тарасовой будет усложнять программы.

«В приоритете все равно стоит целостность программы. Если усложнения будут работать и не будут выбивать из колеи, конечно, будем усложняться. Но опять же это все будет по тренировкам видно. Рассказывать можно все что угодно, увидим все на старте. Думаю, каждая пара будет выбирать свой путь. Когда мы выступали на первой Олимпиаде, у нас, за исключением чемпионов, первые пять-шесть мест были с элементами ультра-си. Это уже было, потом поменяли правила, пока все ходит по кругу. Для меня это не ново, мы катаемся давно», — приводит слова Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при России» в Казани с результатом 236,36 балла. В последний раз пара исполняла четверную подкрутку на чемпионате мира 2018 года, однако затем Международный союз конькобежцев изменил систему надбавок за сложность элементов, и четверная подкрутка стала не так выгодна.

Источник: https://tass.ru/sport/16268491
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
1
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Американская компания FSG выставила «Ливерпуль» на продажу
«РИА Новости»: боец ВС РФ заявил об участии польских женщин-наемников в наступлении ВСУ
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лайшев назвал фаворита в потенциальном бою Загитовой и Бузовой