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Фигурное катание

6 сентября, 10:55

Российский фигурист Мозалев назвал цель на следующую Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата России, участник Олимпиады-2022 Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал, как ищет мотивацию в условиях отстранения от международных соревнований.

— К чему вообще готовятся фигуристы? Понятно, что сезон совсем не такой, как был у тебя прошлый, еще в феврале ты был в Пекине. Что с мотивацией?

— Моя мотивация в том, что мы строим планы не на один сезон, а на четырехлетний олимпийский цикл. И с этой точки зрения ничего не изменилось. Конечно, обидно, хотелось бы поучаствовать в международных соревнованиях. Но все равно мы работаем на более долгосрочную перспективу.

Тем более что я на Олимпиаде не боролся за первое место, у меня не было такого накала, переживания, волнений, чтобы нужно было перезагружаться. Это была первая Олимпиада для меня, настраиваюсь на следующую.

— Тогда кем ты себя видишь в 2026 году? Олимпийским чемпионом?

— Загадывать не буду, но цель — олимпийская медаль, конечно. Золотая.

Андрей Мозалев. «Российское фигурное катание интереснее российского футбола». Мнение Андрея Мозалева

Фигурное катание
Олимпиада
Андрей Мозалев
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