Домнина вспомнила день, когда Костомарова ввели в кому: «Я начала бить панику»

Бронзовый призер Олимпийских игр, супруга Романа Костомарова Оксана Домнина вспомнила день, когда ее муж попал в больницу.

«Я была дома, но, что скорую надо вызвать, сказал сам Роман. Просто ему можно двести раз сказать, что брызнуть в носик надо, чтобы он дышал. Можешь хоть убиться, но он все равно будет делать так, как считает нужным. Но все равно на тот момент не было понимания, что может быть так... Что ситуация вышла на другой уровень, я поняла 10 января утром. Позвонила в больницу и мне сказали, что он без сознания в реанимации. Врачи сказали звонить через сутки. Я начала бить панику. Пошла цепочка звонков, и где-то к обеду 10-го числа начала появляться какая-то информация. Еще не было понятно, как это страшно. Когда тебе говорят такую информацию, не осознаешь до конца — то ли шок, то ли стресс. Никто не знал, что будут такие последствия. Сначала была пневмония, второй волной был уже инсульт», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.