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Сегодня, 20:55

Олимпийская чемпионка Волосожар высказалась о Милохине после его ухода с «Ледникового периода»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об отъезде тиктокера Дани Милохина в Дубай посреди съемок «Ледникового периода». Партнерша Милохина Евгения Медведева вынуждена пропустить несколько выпусков проекта, ей срочно ищут партнера.

— Вы действующая чемпионка «Ледникового периода», и одни из ваших главных соперников выбыли. Что скажете про Даню Милохина?

— Конечно, это же главный вопрос! (смеется) Мне очень жаль, потому что Даня — потрясающий человек, мне нравилось быть с ним в одном проекте, общаться, делиться опытом фигурным. Мы с ним гоняли перебежками на бешеной скорости, круто. Поэтому я по нему буду скучать, — сказала Волосожар.

Ранее о Милохине жестко высказался другой участник проекта актер Иван Колесников. https://sport-express.ru/figure-skating/ice-age/news/akter-kolesnikov-otreagiroval-na-reshenie-milohina-uyti-iz-lednikovogo-perioda-1990023/

Евгения Медведева
Татьяна Волосожар
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