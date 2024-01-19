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Фигурное катание

Сегодня, 17:55

Определились соперники 1/4 финала личного парного турнира на чемпионате России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны соперники по 1/4 финала личного турнира среди пар на чемпионате России по прыжкам.

Александру Бойкову и Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину и Александра Галлямова развели по разным концам сетки, как обладателей лучших баллов в квалификации.

Мишина/Галлямов за выход в полуфинал личного турнира поспорят с парой Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, а Бойкова/Козловский — с Юлией Артемьевой/Алексеем Брюхановым.

В субботу, 20 января, пройдут личные турниры. Начало выступления пар — 14.00 по московскому времени.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Стали известны пары 1/4 финала личного турнира среди девушек на чемпионате России по прыжкам