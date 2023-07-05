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Фигурное катание

Сегодня, 16:49

Овсянников считает, что благодаря Рабер Москва стала центром российского фигурного катания

Алина Савинова
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Президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Олег Овсянников оценил вклад Ирины Рабер в развитие фигурного катания в столице России.

«Ирина Яковлевна была прекрасным, просто прекрасным президентом, и я рад, что проработал под ее руководством 12 лет. Сейчас очень трудно найти слова, чтобы передать масштаб этой утраты. Сколько катков — «Синяя птица», «Мечта», «Медведково» и других — появилось в нашем городе именно благодаря ей. Ирина Яковлевна подняла наш вид спорта в Москве до очень высокого уровня, сделав наш город столицей российского фигурного катания. Вклад Рабер в его развитие просто неоценим», — приводит ТАСС слова Овсянникова.

73-летняя Рабер скончалась в ночь с 4 на 5 июля после продолжительной болезни. Она с 2005 по 2022 год занимала должность главы Федерации фигурного катания на коньках Москвы. В 2006 году Рабер также стала вице-президентом ФФККР.

Источник: https://tass.ru/sport/18197061
Фигурное катание
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