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Сегодня, 09:45

Фигурист Савосин — о Сергее Федорове: «Его роль в ЦСКА очевидно, но не надо забывать про Никитина и Квартальнова»

Фигурист Савосин поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Сергея Федорова
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера хоккейного ЦСКА Сергея Федорова.

«Роль Сергея Федорова очевидна, но не стоит забывать и про Игоря Никитина, и про Дмитрия Квартальнова. Их база сохраняется, как в плане состава, так и общей стратегии клуба, его движения. Сергей Федоров грамотно сохранил и приумножил их наследие, использовал их наработки.

Сергей Викторович сделал последний щелчок, с которым мы выиграли два Кубка Гагарина, но все-таки Никитин тоже выиграл один кубок. К сожалению, потом, в следующем финале, не получилось, уступили «Авангарду». Обидно, что с Дмитрием Квартальновым не удалось выиграть. Этот человек очень многое сделал для команды. Абсолютно точно заслужил стать чемпионом, и именно с ЦСКА», — сказал Савосин.

 
Роман Савосин. «Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

Федоров возглавил ЦСКА в сезоне 2021/22 и сходу выиграл два подряд Кубка Гагарина.

Сергей Федоров
Фигурное катание
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Савосин
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