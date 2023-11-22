Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера хоккейного ЦСКА Сергея Федорова.

«Роль Сергея Федорова очевидна, но не стоит забывать и про Игоря Никитина, и про Дмитрия Квартальнова. Их база сохраняется, как в плане состава, так и общей стратегии клуба, его движения. Сергей Федоров грамотно сохранил и приумножил их наследие, использовал их наработки.

Сергей Викторович сделал последний щелчок, с которым мы выиграли два Кубка Гагарина, но все-таки Никитин тоже выиграл один кубок. К сожалению, потом, в следующем финале, не получилось, уступили «Авангарду». Обидно, что с Дмитрием Квартальновым не удалось выиграть. Этот человек очень многое сделал для команды. Абсолютно точно заслужил стать чемпионом, и именно с ЦСКА», — сказал Савосин.

Федоров возглавил ЦСКА в сезоне 2021/22 и сходу выиграл два подряд Кубка Гагарина.