Российские фигуристы объяснили, почему ради них закрыли аэропорт в Китае

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» поделились впечатлениями от российско-китайских молодежных игр, где заняли второе место. Через несколько дней спортсмены уже выступали на чемпионате России и после проката произвольной программой рассказали, как прилетели в Китай и почему ради них закрыли целый аэропорт.

Артем: Когда мы прилетели, прошли очень много проверок, ПЦР-тестов. Был большой коридор, нас там забирали, мы долго ждали, пока проверят все документы. Кстати, интересный факт: ради нашего рейса закрыли весь аэропорт, чтобы мы все прилетели. Наша российская делегация состояла из 150 человек, много народу. В Китае не очень хорошо знают английский и тем более русский. Был один человек, который более или менее мог с нами общаться — он раскидывал нас по автобусам. Было очень смешно — он говорит идти туда, ему кто-то отвечает, что нужно в другой автобус. И нас туда-сюда обратно перебрасывали. Потом кое-как сели.

Лиза: Еще полтора часа сидели в автобусе, ждали.

Артем: Нет, ждали, пока все рассядутся. Получилось, что ждали в автобусе, который, видимо, не был оснащен обогревателем. Мы все замерзли. А в Китае еще холоднее, чем в России.

Лиза: Полтора часа казались вечностью — сидишь в холоде, все бегают-носятся.