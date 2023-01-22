Российский фигурист рассказал, как потерял два зуба во время проката

Российский фигурист Дмитрий Алиев в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» рассказал о травмах во время прокатов в карьере.

— У меня бывало такое. Однажды на турнире Ухта Cup оставил два зуба на льду — один в борте остался лежать, другой на льду. Насте желаю удачи. Не встать во время проката — то самое плохое. В такой ситуации она как бы становится слабой, все на нее смотрят... Мы хотим ее поддержать и сказать, что любим ее, — сказал Алиев.

В субботу, 21 января, во время короткой программы на Кубке Первого канала после падения не смогла подняться Анастасия Зинина, ее отвезли в больницу.