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Сегодня, 22:22

Спортивный врач Завьялов рассказал о диагнозе, который поставили Тарасовой

Руслан Минаев

Спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов поделился мнением о диагнозе, который поставили заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«ВБН — синдром, а не заболевание. Синдром может быть приобретенный или врожденный. У человека происходит нарушение кровоснабжения. Мы не знаем конкретной причины. Есть синдром позвонковой артерии. К счастью, это ни о чем. Это не инсульт и не инфаркт, не онкология. Надеемся, с Татьяной Тарасовой все будет хорошо. Я знаю ее по работе в ЦСКА», — цитирует Завьялова Sport24.

Ранее, 6 октября, стало известно, что Тарасова пропустила первый день съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». В составе жюри ее заменит Елена Чайковская.

Позднее появилась информация о том, что Тарасова проходит лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-06-eto-ne-insult-ne-infarkt-i-ne-onkologiya-zavyalov-rasskazal-o-diagnoze-kotoryy-postavili-tarasovoy
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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