Тарасова считает, что смена тренера влияет на выступление Трусовой на «Гран-при России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением, что недавняя смена тренера фигуристкой Александрой Трусовой сказывается на ее выступлениях на соревнованиях, в том числе на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Хорошая программа, вполне. А сама — пока не знаю, не вижу пока ее. Это начало сезона, она еще не в программе. Она же сменила тренера, и это тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Трусова впервые выступила под руководством тренера Светланы Соколовской после ухода от Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 70,20 балла за свое выступление и заняла промежуточное первое место.