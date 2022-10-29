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Сегодня, 19:36

Тарасова считает, что смена тренера влияет на выступление Трусовой на «Гран-при России»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением, что недавняя смена тренера фигуристкой Александрой Трусовой сказывается на ее выступлениях на соревнованиях, в том числе на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Хорошая программа, вполне. А сама — пока не знаю, не вижу пока ее. Это начало сезона, она еще не в программе. Она же сменила тренера, и это тоже сказывается на соревнованиях. Судить рано, да я и не судья», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Трусова впервые выступила под руководством тренера Светланы Соколовской после ухода от Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 70,20 балла за свое выступление и заняла промежуточное первое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16193623
Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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