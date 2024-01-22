Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:47

Тарасова: «Ягудину есть что сказать в качестве тренера. Но пока ему эта работа не интересна»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который заявил, что пока не планирует переходить в тренеры.

«Алексей говорит, что сейчас занимается другими делами. Не все же идут тренировать. Ягудин занимается собой, и я считаю это правильным. Алексей может выступать, на него ходят зрители, и он интересен в этой и во многих других работах. Лучше всех ведет все шоу, которые сам и создает. Зачем изучать его тренерский потенциал, если сейчас Ягудин не хочет этим заниматься? Ему это пока не интересно. Если Алексей не сможет заниматься ничем другим, значит пойдет работать тренером. И когда он пойдет туда, то у него все получится. Как и везде, Ягудину есть что сказать», — цитирует Тарасову Sport24.

Помимо победы в Олимпиаде 2002 года, Ягудин также четырежды выигрывал чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. На одном из этапов своей карьеры он тренировался под руководством Тарасовой в Америке. Ягудин введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-614179-tarasova-yagudinu-yest-chto-skazat-v-kachestve-trenera-no-poka-on-zanimayetsya-drugim
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Фигуристка Медведева потренировалась с «Динамо» на сборе в Катаре