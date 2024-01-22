Тарасова: «Ягудину есть что сказать в качестве тренера. Но пока ему эта работа не интересна»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который заявил, что пока не планирует переходить в тренеры.

«Алексей говорит, что сейчас занимается другими делами. Не все же идут тренировать. Ягудин занимается собой, и я считаю это правильным. Алексей может выступать, на него ходят зрители, и он интересен в этой и во многих других работах. Лучше всех ведет все шоу, которые сам и создает. Зачем изучать его тренерский потенциал, если сейчас Ягудин не хочет этим заниматься? Ему это пока не интересно. Если Алексей не сможет заниматься ничем другим, значит пойдет работать тренером. И когда он пойдет туда, то у него все получится. Как и везде, Ягудину есть что сказать», — цитирует Тарасову Sport24.

Помимо победы в Олимпиаде 2002 года, Ягудин также четырежды выигрывал чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы. На одном из этапов своей карьеры он тренировался под руководством Тарасовой в Америке. Ягудин введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.