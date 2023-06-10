Тарасова о падении доходов ISU после отстранения россиян: «Надо думать, а потом делать! Нас уже должны вернуть!»

Сегодня, 18:33
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации за 2022 год.
По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.
«Надо сначала думать, а потом делать! Это никому на пользу не пошло. Ни иностранным фигуристам, которые остались без ведущих конкурентов, ни нашим спортсменам, тренерам и командам, которые не участвовали. Это ужасно! Нас уже должны вернуть! Мы целый год сидим. Мы больше года никогда не сидели, и никто не сидел больше года», — сказала Тарасова «СЭ».
1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.