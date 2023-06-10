Тарасова о падении доходов ISU после отстранения россиян: «Надо думать, а потом делать! Нас уже должны вернуть!»

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации за 2022 год.

По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.

«Надо сначала думать, а потом делать! Это никому на пользу не пошло. Ни иностранным фигуристам, которые остались без ведущих конкурентов, ни нашим спортсменам, тренерам и командам, которые не участвовали. Это ужасно! Нас уже должны вернуть! Мы целый год сидим. Мы больше года никогда не сидели, и никто не сидел больше года», — сказала Тарасова «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.