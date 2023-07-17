Навка опубликовала совместное фото с Костомаровым: «Теплая и душевная встреча получилась»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка выложила в своем Telegram-канале фотографию с Романом Костомаровым.

«Наконец-то долгожданная встреча с Ромой состоялась. Очень рада была видеть его с Оксанов у нас дома. Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться, Рома, твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя. Уверена, что все твои поклонники также как и я верят, что мы с тобой еще станцуем на льду», — написала Навка.

В январе 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему спортсмену провели несколько операций по ампутации. В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

12 июля Костомаров завел свой аккаунт в Telegram.