Трусова не планирует соревноваться в сезоне-2023/24

По информации «СЭ», российская фигуристка Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность после гастролей в Пекине, но и до этого сомневалась в продолжении карьеры. Сама она публично говорила, что «поставлена одна программа», но не уточняла, какая.

Среди аргументов называется отсутствие международных соревнований и, как следствие, мотивации, спорные судейские оценки на российских стартах, состояние здоровья и занятость в шоу и вне спорта, где Трусова самореализуется и зарабатывает больше. На данный момент предпосылок к изменению решения Трусовой нет.

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года на этап Гран-при в Самаре. В декабре она снялась с чемпионата России.