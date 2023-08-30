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Фигурное катание

Сегодня, 17:29

Роднина допустила мысль, что Трусова завершит карьеру в этом сезоне

Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировал «СЭ» новость о том, что Александра Трусова прекратила регулярные тренировки.

«Честно скажу, я не очень слежу за Трусовой. Только тогда, когда идут какие-то события, — сказала Роднина «СЭ». — Последний раз мы [полноценно] ее видели на Олимпиаде, а это достаточно большой промежуток времени. Гран-при России? Такое не смотрю. Допускаю ли мысль, что она может завершить карьеру? Любой спортсмен может закончить карьеру в любое время по разным причинам: у кого здоровье, у кого другие интересы. Все может быть. Но, понимаете, чтобы говорить, надо видеть, в каком она состоянии. Саша выступает в шоу, за которыми я не слежу. Хотела бы еще раз увидеть ее выступления на высоком уровне? Я рада выступлениям любых спортсменов, если они чувствуют в себе силы для того, чтобы показывать высокие результаты».

Также Роднина ответила на вопрос, сможет ли Александра Трусова вновь выйти на уровень олимпийского сезона.

«А что было такого в олимпийский сезон? Из пяти четверных прыжков, которые она заявила и пыталась выполнить, засчитали только два. Прыгала-то она много, только мало их выполняла. Может, это артель напрасный труд? Может, не надо прыгать так много? Может, всего два, но хорошо?» — сказала Роднина.

По информации источника РИА «Новости», после возвращения в Россию из Пекина 19-летнюю фигуристку не видели в ЦСКА. Причины ее отсутствия на тренировках неизвестны.

В Пекине Трусова принимала участие в шоу Евгения Плющенко.

Фигурное катание
Александра Трусова
Ирина Роднина
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