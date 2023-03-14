Туктамышева рассказала, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, планирует ли она смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно. За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу. За какими видами буду следить особенно внимательно? Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин», — приводит «Чемпионат» слова Туктамышевой.

Чемпионат мира 2023 года по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).