В ISU запросили копию мотивировочной части решения по делу Валиевой

Международного союза конькобежцев (ISU) запросил копию мотивировочной части решения по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой и оставляет за собой право на подачу апелляции.

«ISU запросил копию полной мотивировочной части решения, которую он внимательно изучит, и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, если это будет необходимо», — приводит слова пресс-службы ISU ТАСС.

После победы сборной России по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России в декабре 2021 года, был обнаружен запрещенный препарат.

В пятницу, 13 января, дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной 16-летнюю Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат на победном чемпионате России-2022.

ВАДА было обеспокоено выводами РУСАДА по делу Валиевой и заявило, что воспользуется правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в зависимости от ситуации.