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Фигурное катание

Сегодня, 16:20

Глава РУСАДА Логинова: «В ближайшее время узнаем решение по делу Валиевой»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировал слушание по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Слушания продолжаются. Все стороны участвуют в процессе. Все документы предоставляются. В ближайшее время узнаем решение, которое вынесет арбитры CAS», — сказала Логинова.

Ранее РИА Новости сообщало, что информирование Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением.

Допинг-проба 17-летней фигуристки, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на котором Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Слушания по делу Валиевой в CAS отложены и продолжатся 9 и 10 ноября

Фигурное катание
Камила Валиева
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