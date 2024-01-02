Рудковская: «Я бы прокомментировала фигурное катание с Тарасовой. Мы бы задали жару!»

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» рассказала, что хотела бы прокомментировать соревнования по фигурному катанию.

— Какие-то новые форматы для себя видите? Капитаном на Кубке Первого канала не хотите стать?

— На самом деле я люблю оставаться за кадром, моя основная функция — креатив и коммерция. Давайте я буду делать шоу? Но — я бы пару раз прокомментировала соревнования. Это было бы интересно — свое мнение высказать. Я ведь разбираюсь во всех прыжках, вращениях, дорожках.

— С Татьяной Анатольевной вместе.

— Да, вот это был бы дуэт! Мы бы дали жару! (Смеется) Ну если из области фантастики и мечт. Я смотрела сейчас чемпионат России и получала удовольствие. Татьяна Анатольевна — лучшая! Никто с ней не может сравниться. Всегда не в бровь, а в глаз. Живите и радуйтесь, что вас комментирует Тарасова, что вы катаетесь у Мишина и Москвиной, Линичук. Все это легенды! Сил им и здоровья.

У нас с Татьяной Анатольевной все бы было по правде, никого бы не пожалели: ни старичков, ни детей. Старичков — это я про наших ветеранов! (Смеется) Которые в турнире шоу-программ выступали, например.