Загитова рассказала, что хочет попробовать себя в роли тренера

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хочет попробовать себя на должности тренера.

«Планирую ли сама иногда заниматься с детьми? Конечно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера», — приводит слова Загитовой RT.

Она также заявила, что ей нравится передавать свои знания будущим спортсменам.

«Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт и тренировалась в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками», — добавила Загитова.

Ранее сообщалось, что строительство школы 21-летней спортсменки завершат к лету 2024 года.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.