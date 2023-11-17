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Фигурное катание

Сегодня, 13:23

Загитова рассказала, что хочет попробовать себя в роли тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что хочет попробовать себя на должности тренера.

«Планирую ли сама иногда заниматься с детьми? Конечно. Хочу, чтобы все поняли: центр в Казани не просто станет носить мое имя. Буду принимать непосредственное участие в том числе в работе с начинающими фигуристами. Вижу себя в роли тренера», — приводит слова Загитовой RT.

Она также заявила, что ей нравится передавать свои знания будущим спортсменам.

«Я бы, конечно, не стала сравнивать себя с Юлией Липницкой, которая после завершения карьеры полностью ушла в это, но прекрасно понимаю, что имею достаточно богатый опыт и тренировалась в сильнейшей команде мира. Хочется поделиться им с детишками», — добавила Загитова.

Ранее сообщалось, что строительство школы 21-летней спортсменки завершат к лету 2024 года.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах. В конце 2019 года она приостановила карьеру.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232351-zagitova-trener-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Алина Загитова
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