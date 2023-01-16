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Сегодня, 20:37

Жук и Свинин прокомментировали уход фигуриста Нарижного из их группы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский фигурист Дэвид Нарижный сообщил Ирине Жук и Александру Свинину об уходе из их группы и намерении тренироваться под руководством Дениса Самохина.

«Дэвид поставил нас сегодня перед фактом, что он уходит и намерен продолжать тренироваться в группе Дениса Самохина», — приводит слова Жук и Свинин ТАСС.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что дуэт Морозова — Нарижный распался, хотя был создан весной 2022 года.

Нарижный в дуэте с Морозовой успел выиграть этапы «Гран-при России» в Москве и Казани.

Ранее Нарижный выступал в дуэте с Елизаветой Шанаевой, в 2020 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров.

Источник: https://tass.ru/sport/16811445
Фигурное катание
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
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Фигурист Нарижный намерен выступать в дуэте с Хаврониной