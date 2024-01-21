Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:30

Исход турнира решило страшное падение юниорки. Козловский обыграл Галлямова в командном чемпионате России по прыжкам

Команда Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Дмитрий Козловский делает победное селфи со своей командой.
Дмитрий Козловский делает победное селфи со своей командой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Третий день чемпионата оказался самым веселым и драматичным.

Чемпионат России по прыжкам
Командный турнир. Итоговое положение
1. Синие (команда Козловского: Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков) — 382,95
2. Красные (команда Галлямова: Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко) — 330,06

Все-таки в некоторых сферах, например в спорте, даже в условиях отстранения Россия умудряется оставаться в мировой повестке, и чемпионат страны по прыжкам среди фигуристов как раз положительный пример. Обидно, что в Москве это событие вызвало не такой большой резонанс, как в мировой фигурной тусовке. Не собрать в 15-миллионной агломерации 8 тысяч человек на турнир с главными звездами — это поражение. Зато турнир собрал много сообщений на иностранных форумах — этот формат явно интересен людям по всему миру.

Причем само шоу в воскресенье получилось лучше, чем в субботу, — командник выглядел более цельным и звездным, чем разбитый на категории личный турнир. Стартовал день с разговора с приглашенными звездами — прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, сноубордистом Виком Уайлдом и гимнастом Никитой Нагорным. Они как раз говорили и интерактивили прекрасно — неоднозначнее была работа Камилы Валиевой, которая либо не успела подготовиться, либо стеснялась — а зря. Словарный запас и презентация что в компонентной оценке фигурного катания, что вне льда у нее есть. То, что фигуристок подключают к ведению турниров, — классно. Но хотелось бы, чтобы из них получались профессионалы уровня Алексея Ягудина — если им правда это надо.

Потому что по открытию новых имен прыжковый чемпионат 2.0 выполнил норму с запасом. Маргарита Базылюк провела его просто легендарно — выиграла личный турнир, и в воскресенье в свою команду ее выбрал капитан Козловский именно из-за умения прыгать разные четверные, в отличие от Костылевой, — так он сам признался на пресс-конференции. Не говоря уже об историческом каскаде четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов. Базылюк — первая женщина в мире, сделавшая каскад с двумя квадами.

Прыжок Маргариты Базылюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Синие» наконец выиграли

Что касается спортивной части, то и здесь получилось неплохо. Интрига держалась до последнего раунда, но там, к сожалению, едва не пришлось заказывать специальную машину в больницу. «Синие» и «красные» (команды Дмитрия Козловского и Александра Галлямова) соревновались в пяти кругах — парное катание, сольные тройные прыжки, сольные четверные, каскады и комбинации, каскады из пяти прыжков. Суммировались оценки судей, никакой очковой системы не было. Но в этот раз такой риск оказался оправдан.

«Синие» наконец выиграли — раньше обычно побеждала «Красная машина», что приводило к разговорам о заговоре, мол, такой бренд в принципе не может проигрывать в России. Теперь, правда, и названий не было — Галлямов и Козловский их даже придумали, но организаторам вроде как не очень понравилось.

Маргарита Базылюк. Русская фигуристка сделала элемент, от которого содрогнется мир. Но с чемпионатом по прыжкам все равно что-то не так

Исход турнира решили страшные падения юной звездочки Елены Костылевой, которая в свои 12 лет в личном турнире зажгла и стала третьей. Костылева расшиблась на четверном сальхове и упала на руку, крайне неприятно ее изогнув. Подъехала к тренеру и капитану Галлямову, прибежали врачи, использовали заморозку. И под аплодисменты зала, только что охавшего, пошла на вторую попытку. Новый вздох зала, как при промахе в биатлоне, — и Лена снова упала. Честно говоря, становится страшно от ее смелости. Сохраниться бы до взрослой карьеры при такой интенсивности стартов — третий турнир за 10 дней.

Не хватило прогона

Цинично говоря, драма подняла ценность шоу — и формат правильный, который надо развивать, и плотные результаты, но ощущение того, что сделан прыжковый чемпионат был немного впопыхах, не покидало. То Максим Траньков регламент подзабудет — не мудрено, я сам с ним три дня пытался разобраться, и он победил. Здорово, что люди стараются делать новое, но, возможно, не хватило генерального прогона, который был на турнире шоу-программ. И там был и полный зал, и беспрецедентный повтор эфира в эфире Первого канала.

Вот в четвертом раунде вышло весело — спортсмены не услышали правила, которые объявляли Траньков и Щербакова. Федотов и Муравьева сделали две подряд секвенции (это несколько прыжков в комбинации с акселем), а нужно было каскад и секвенцию. Не парьтесь, сложно и все равно непонятно. Или не сразу стало понятно из графики, как считают «бабочки» и падения. После этого момента в трансляции возникли вопросы — если в регламенте написано про тройные прыжки, то одинарный засчитываться не должен. С другой стороны, в том же регламенте было написано «все элементы идут в зачет».

Но это, в конце концов, мелочи, которые можно исправить. Главное, чтобы была мотивация.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Алиев
Дмитрий Козловский
Евгений Семененко
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
Иван Попов
Маргарита Базылюк
Софья Муравьева
2
Обсудить
Читайте также
Выживший при крушении Falcon 10 в Афганистане добрался до села и попросил помощи
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Олимпийские чемпионы из Франции могут вернуться в танцы на льду. Что ждет Пападакис и Сизерона?