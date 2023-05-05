КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:30

Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Сердце двукратной чемпионки мира мог покорить парник из команды Нины Мозер.

Когда Андрея Лазукина в свое время СМИ называли «бойфрендом Туктамышевой», он очень бесился. И имел право — на тот момент Андрей ездил на чемпионат мира и даже сенсационно попал на нем в десятку. Он вообще классный парень, хорошо шутит, тренирует молодежь, но, к сожалению, мир устроен так, что большинство болельщиков запомнят Андрея по совместным фотографиям с Лизой. Бесполезно объяснять алгоритмы работы медиа, которые, как зеркало, лишь отражают психологию людей и которым нужны клики в нынешней экономической ситуации.

Александра Трусова и&nbsp;Марк Кондратюк. Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»

Но с тех пор, пожалуй, только Трусова и Кондратюк стали в фигурном катании полноценной публичной звездной парой, которая появляется вместе на светских мероприятиях и не скрывает отношений. Известно про Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Георгия Куницу и Алену Косторную. Кажется, сейчас на проекте может появиться еще одна пара. Не первый раз на матчах футбольного «Динамо» и на фигурном катании Медведеву видят вместе с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Кто это?

Фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дмитрию 22 года (Медведевой — 23), он занимается парным катанием в школе «Воробьевы горы», где традиционно заправляла всем Нина Мозер. Любопытно, но в последних трех сезонах Чигирев выступал с тремя разными партнершами — но это нормальная практика для русского парного катания вне топа. А Чигирева к топу все-таки не причислишь — пятые места на двух этапах «Гран-при России» в этом сезоне и непопадание с Екатериной Гейниш на национальный чемпионат. Выигрывал один из этапов Кубка России и Кубок Москвы, но еще до пандемии, с Екатериной Беловой.

Впервые их с Медведевой заметили вместе на мастер-классе на ВДНХ этой зимой, после Чигирев появлялся вместе с двукратной чемпионкой мира на автограф-сессии после матча «Динамо» — «Крылья Советов», наконец, он же из первых рядов поддерживал фигуристку на турнире шоу-программ и даже дарил ей букет от болельщиц. Источники говорят, что глупо называть это просто дружбой и пару действительно связывают отношения. В четверг ребята обнявшись шли по подтрибунке «Мегаспорта», не скрывая это ни от кого.

Сама Медведева говорила, что не хочет «публичить» свою личную жизнь. А формулу идеальных отношений описывала так:

— У меня не было такого опыта, что я в супермегасерьезных отношениях, что почти обручена. Но могу точно сказать, что нужно состоять в тех отношениях, когда оба партнера становятся лучше. Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми. Нужно быть с тем человеком, с кем ты счастлив, — говорила Медведева на YouTube-канале «Ключ».

Елизавета Туктамышева. «Вы знали, что Медведева возвращается на соревнования?» Туктамышева поразила инсайдом на шоу Тутберидзе

Хотя Евгения, как хорошо разбирающаяся в пиаре девушка, прекрасно знает, насколько это интересно публике. Она не уходила от вопросов на эту тему в различных видеопроектах, но гораздо проще понять это по интересу к их дуэту с тиктокером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде», когда ребята долго наводили интригу на тему своих отношений, целовались — конечно, в рамках образов внутри постановки. А затем признались, что их связывает только дружба. Что бы там ни было на самом деле — но их отношения обсуждали чаще, чем номера.

И Медведева, как пример лучшей самореализации фигуристки после спорта в сфере светского, наверняка понимает, что в этой сфере будут обсуждать и личное. С каждым следующим публичным появлением пары грань между личным и публичным утончается, как озоновый слой над тропиками. Главное, что тут хочется пожелать, — чтобы у Чигирева все еще получилось в спорте и его не пришлось представлять исключительно как «бойфренда Медведевой».

Фигурное катание
Евгения Медведева
6
Обсудить
Читайте также
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии