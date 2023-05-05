Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?

Сердце двукратной чемпионки мира мог покорить парник из команды Нины Мозер.

Когда Андрея Лазукина в свое время СМИ называли «бойфрендом Туктамышевой», он очень бесился. И имел право — на тот момент Андрей ездил на чемпионат мира и даже сенсационно попал на нем в десятку. Он вообще классный парень, хорошо шутит, тренирует молодежь, но, к сожалению, мир устроен так, что большинство болельщиков запомнят Андрея по совместным фотографиям с Лизой. Бесполезно объяснять алгоритмы работы медиа, которые, как зеркало, лишь отражают психологию людей и которым нужны клики в нынешней экономической ситуации.

Но с тех пор, пожалуй, только Трусова и Кондратюк стали в фигурном катании полноценной публичной звездной парой, которая появляется вместе на светских мероприятиях и не скрывает отношений. Известно про Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, Георгия Куницу и Алену Косторную. Кажется, сейчас на проекте может появиться еще одна пара. Не первый раз на матчах футбольного «Динамо» и на фигурном катании Медведеву видят вместе с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Кто это?

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дмитрию 22 года (Медведевой — 23), он занимается парным катанием в школе «Воробьевы горы», где традиционно заправляла всем Нина Мозер. Любопытно, но в последних трех сезонах Чигирев выступал с тремя разными партнершами — но это нормальная практика для русского парного катания вне топа. А Чигирева к топу все-таки не причислишь — пятые места на двух этапах «Гран-при России» в этом сезоне и непопадание с Екатериной Гейниш на национальный чемпионат. Выигрывал один из этапов Кубка России и Кубок Москвы, но еще до пандемии, с Екатериной Беловой.

Впервые их с Медведевой заметили вместе на мастер-классе на ВДНХ этой зимой, после Чигирев появлялся вместе с двукратной чемпионкой мира на автограф-сессии после матча «Динамо» — «Крылья Советов», наконец, он же из первых рядов поддерживал фигуристку на турнире шоу-программ и даже дарил ей букет от болельщиц. Источники говорят, что глупо называть это просто дружбой и пару действительно связывают отношения. В четверг ребята обнявшись шли по подтрибунке «Мегаспорта», не скрывая это ни от кого.

Сама Медведева говорила, что не хочет «публичить» свою личную жизнь. А формулу идеальных отношений описывала так:

— У меня не было такого опыта, что я в супермегасерьезных отношениях, что почти обручена. Но могу точно сказать, что нужно состоять в тех отношениях, когда оба партнера становятся лучше. Я не забираю время, не забираю свободу. Я даю человеку осознание того, что люди вместе не потому, что они должны так делать, а потому, что они хотят и любят. Единственное, что мы обязаны и должны в этой жизни, — мы обязаны себе быть счастливыми. Нужно быть с тем человеком, с кем ты счастлив, — говорила Медведева на YouTube-канале «Ключ».

Хотя Евгения, как хорошо разбирающаяся в пиаре девушка, прекрасно знает, насколько это интересно публике. Она не уходила от вопросов на эту тему в различных видеопроектах, но гораздо проще понять это по интересу к их дуэту с тиктокером Даней Милохиным в «Ледниковом периоде», когда ребята долго наводили интригу на тему своих отношений, целовались — конечно, в рамках образов внутри постановки. А затем признались, что их связывает только дружба. Что бы там ни было на самом деле — но их отношения обсуждали чаще, чем номера.

И Медведева, как пример лучшей самореализации фигуристки после спорта в сфере светского, наверняка понимает, что в этой сфере будут обсуждать и личное. С каждым следующим публичным появлением пары грань между личным и публичным утончается, как озоновый слой над тропиками. Главное, что тут хочется пожелать, — чтобы у Чигирева все еще получилось в спорте и его не пришлось представлять исключительно как «бойфренда Медведевой».