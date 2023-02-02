Фигурное катание в России 15 лет назад было в глубоком кризисе. Спасение видели в легионерке из США

Путь Ксении Макаровой из Америки и обратно.

Сейчас мы привыкли считать российское фигурное катание сильнейшим в мире. Еще до историй с санкциями некоторые наши фигуристки вынуждены были думать о смене гражданства — пробиться в российскую сборную при таком уровне конкуренции для многих представлялось едва ли возможным. Но далеко не всегда все было так. Перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере этот вид спорта был в кризисе. В женском одиночном катании полную квоту собрать не удавалось даже на чемпионате Европы, и для того, чтобы исправить ситуацию, Россия искала варианты с натурализацией. Им стала Ксения Макарова — фигуристка удивительной судьбы, два раза менявшая паспорт с российского на американский.

Семь лет без медалей на ЧМ и ЧЕ

На чемпионате мира-2021 наши девушки заняли весь пьедестал. Такого уровня конкуренции и фигуристок высочайшего уровня, как в России, сейчас нет нигде. Порой кажется, что чемпионат Санкт-Петербурга — более серьезный старт, нежели чемпионат Европы без девушек из группы Этери Тутберидзе и других российских школ. Поэтому трудно поверить, что недавно успехом для нас на ЧЕ считалось сохранение двух квот на следующий сезон. Бронзовая медаль и вовсе выглядела за счастье. С 2006-го по 2014-й мы не знали больших побед. Ушла эпоха Ирины Слуцкой, Елены Соколовой, Виктории Волчковой и Марии Бутырской. А до новых звезд еще нужно было дожить... Слуцкая с Соколовой ушли после Олимпиады-2006 в Турине, и за ними была пустота.

Поколение Слуцкой не доминировало, как сегодня Камила Валиева с Анной Щербаковой. Но высокий уровень выдерживало — в Европе равных им практически не было. Недаром Ирина единственная в истории одиночница — семикратная чемпионка континента. Последней победой для Слуцкой стал Евро во французском Лионе. Ирина набралась позитивных эмоций перед Олимпиадой в Италии, но с программой в Турине не справилась и заняла третье место, так и не став олимпийской чемпионкой. После неудачи Слуцкая решила пропустить чемпионат мира в Калгари. Ее вечная соперница на внутренней арене Елена Соколова осталась в Канаде в шаге от пьедестала и через год также завершила карьеру. Следующую медаль на ЧМ после этого мы будем ждать целых шесть лет. На Европе — и вовсе целых семь, пока в дело не вмешаются Аделина Сотникова с Елизаветой Туктамышевой.

Ксения Макарова. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Лидером страны была Ксения Доронина — сегодня о ней мало кто помнит

Чтобы понимать, насколько трагическим было для женского одиночного в России решение Слуцкой и Соколовой завершить карьеру, можно посмотреть хотя бы на то, кто выступал в 2006 году вместе с Еленой на ЧМ. Тогда у страны было три квоты и их заполнили Арина Мартынова (главным успехом во взрослой карьере для которой будет бронза финала Кубка России) и сменившая затем одиночное на парное катание Катарина Гербольдт. Если Мартынова хотя бы заняла 19-е место, то Гербольдт не попала в произвольную программу. Немыслимое для российской одиночницы тогда было возможным. На чемпионатах страны у чемпионок сумма едва переваливала за 140 баллов, причем на пьедестале неизменно были девушки младше минимально допустимого возраста для ISU — и значит, ехать на ЧМ и ЧЕ они не могли.

Но даже так собрать достаточное количество участниц к 2008 году не представлялось возможным, и Федерация фигурного катания России пошла на беспрецедентный шаг — спустила возрастную планку на внутренних стартах до 12 (!) лет. Елизавета Туктамышева стала одной из самых молодых участниц ЧР в истории, дебютировав на этом уровне еще в 2008 году на турнире в Санкт-Петербурге. Победила тогда Ксения Доронина. Чудо, если вы вспомните хотя бы один ее прокат, а ведь она двукратная чемпионка страны! В призерах в те годы были Ольга Найденова, Нина Петушкова, Александра Иевлева и Лилия Биктагирова. О них сейчас знают разве что специалисты, а ведь это был цвет российского женского одиночного. Максимум, на который можно было претендовать, — медали на отдельных этапах «Гран-при», которые тоже были редкостью. Хоть как-то исправляли ситуацию Алена Леонова и Катарина Гербольдт — их усилиями, к примеру, страна вернула три квоты на чемпионате Европы.

Под Олимпиаду в Ванкувере пригласили Макарову — и она с ходу выиграла ЧР

В таких условиях было страшно ехать на Олимпиаду в Ванкувер — едва ли не впервые непонятно, кого вообще отправлять, чтобы не опозориться. И тогда ФФККР решила пригласить в сборную России Ксению Макарову. Макарова родилась в Санкт-Петербурге в семье Ларисы Селезневой и Олега Макарова — бронзовых призеров Олимпиады 1984 года в парном катании. Впервые встала на лед Макарова также в Северной столице России, но быстро бросила занятия. Позже семья переехала в США и полноценную карьеру фигуристки Ксения начала уже за океаном. По юниорам она не побеждала, но считалась перспективной, поэтому ход ФФККР с приглашением эмигрантки на Родину выглядел сильной заявкой. На взрослый уровень она вышла непосредственно перед Олимпиадой и уверенно выиграла чемпионат страны. А уровень на ЧР, между прочим, уже возрос — год назад в Казани доминировали 13-летние Туктамышева и Сотникова.

За путевку в Ванкувер Елизавета с Аделиной в любом случае не боролись. А вот Ксения родилась точно под Олимпиаду. Причем что любопытно — серию «Гран-при» перед Играми она катала юниорскую, сочетая как взрослые, так и юниорские старты. Чуда не произошло, и в Ванкувере Макарова финишировала на 10-м месте — сразу после Алены Леоновой. В прокатах девушек не было, как прежде, безнадеги, но ожидания перед следующей Олимпиадой были тревожные. А ведь она домашняя! Канадские же Игры на долгие годы стали худшими из зимних. Ни одной золотой награды в фигурном катании. То, что Россия останется без медали у женщин, было очевидно. Но вот лишиться титула в парном катании было трагедией. Как и серебро для Евгения Плющенко, который боролся только за золото. Разве что бронза Оксаны Домниной и Максима Шабалина была закономерным и вполне успешным результатом.

Юлия Липницкая. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Спустя год с небольшим впервые заявит о себе Юлия Липницкая. Пройдет еще год, и на ЧР дебютирует Евгения Медведева. Параллельно серебро на ЧМ выиграет Алена Леонова и прервет безвременье для российского женского одиночного. Что было дальше — вы и сами прекрасно знаете. А Ксения Макарова так и не стала спасением для нашего спорта. Она еще откатает в России несколько сезонов, безуспешно съездит на ЧМ и ЧЕ. После чего завершит карьеру и вернется в Америку. Видимо, в одну реку дважды не войдешь.