Миллиард на фигурное катание. Как хоккеист будет спасать фигуристов в изоляции

Программа развития ого-го, но после отстранения России не так актуальна.

Миллиард, согласитесь, звучит. В масштабах государственного бюджета это ничто, даже африканские страны, которым списывают долги, хмыкнули бы — а вот Федерации фигурного катания России надо на них так отпопуляризировать свой вид спорта, что он станет раем — новые дворцы, много квалифицированных тренеров и медали, медали, медали.

По крайней мере, так планируется в «Программе развития фигурного катания на коньках в Российской Федерации на 2023-2026 годы». Документ был опубликован весной 2023 года на сайте федерации после утверждения Министерством спорта, но большого внимания не вызвал. Между тем в ней можно найти немало интересного. Начиная с того, что на первой же странице ответственным за реализацию программы назначили... хоккеиста. Президента КХЛ Алексея Морозова. Кстати, фигуристка-юниорка Виктория Морозова — его родственница.

Неизвестно, как под предводительством хоккеиста будут развиваться фигуристы, но давайте хоть посмотрим, о чем они грезят.

Цели

Прежде всего — к вопросу о том, хотим ли мы возвращаться на международные старты. Программу не стали перекраивать даже после отстранения от них. Одной из задач, помимо увеличения числа занимающихся, тренеров, спонсоров и увеличения вообще всех показателей, называется «обеспечение реализации Целевой комплексной программы подготовки спортивной сборной команды Российской Федерации по фигурному катанию на коньках к XXV Олимпийским зимним играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия)». Результаты на международной арене — один из критериев оценки успешности реализации программы.

Про миллиард на четыре года. Откуда он получается? В программе перечисляются источники. Их пять: а) дотации от Минспорта; б) Олимпийского комитета России; в) выплаты от генерального партнера «Ростелеком» (ранее они составляли около 150 миллионов в год) и других партнеров (упомянуты Первый канал и платежная система «Мир»); г) собственные средства ФФКР; д) полученные от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) целевые отчисления (на все виды спорта они составили за 2022-й, например, 13,8 миллиарда рублей, но федерация фигурного катания не была среди лидеров по сумме).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристов все меньше

Однако помимо показателей в будущем, которые во всех прогнозах должны расти, есть статистика за олимпийский цикл 2018-2021 годов. И в ней немало тревожных симптомов. Не будем углубляться, а перечислим, кого или чего в России стало меньше:

Численность занимающихся: 30 249 — 29 896 (это относительная стабильность, но Минспорт, который считает по-другому, зафиксировал падение на 11%, до 622 тыс. человек)

Занимающихся по общеобразовательным программам: 12 528 — 3847

Мастеров спорта (в том числе международного класса и заслуженных): 195 — 121

Тренеров: 1475 — 1133

Есть и позитив — во-первых, гораздо больше стало занимающихся фигурным катанием непрофессионально, на спортивно-оздоровительном этапе и начальной подготовке, причем в два раза. Это, наверное, даже важнее. Но доходят до вершины иерархии все меньше людей. Тренеров тоже становится меньше, ощущается реально дефицит — так и пишут в программе. Правда, даже за три года стало больше молодых. Про общеобразовательные программы понятно — мало где в школах есть возможность и желание регулярно вести детей на каток.

Международное влияние

Несмотря на обстоятельства, в программе заявляется, что должно произойти «укрепление позиций ФФККР в международной федерации и среди национальных федераций, развивающих фигурное катание на коньках». Но что интереснее — в части взаимодействия с внешним миром в программе проступают даже элементы эмоционального повествования.

«На XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (Китай) российским фигуристам, несмотря на беспрецедентное давление, удалось завоевать в общей сложности 6 медалей, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую», — утверждается в программе. Как мы знаем, даже эти цифры могут оказаться, к сожалению, не окончательными.

Новый прецедент беспрецедентного давления произошел уже через четыре месяца на Пхукете. «Очередной выборный конгресс ИСУ, состоявшийся в июне 2022 года, проходил для делегации Российской Федерации в крайне сложной политизированной обстановке в связи с беспрецедентным давлением Запада и нагнетанием русофобских настроений», — рассказывается в документе. Что недалеко от истины, и надо признать, ФФККР удалось еще неплохо отбиться, сохранив прописку в ISU.

В программе прямо обвиняется судейство за рубежом — наших мало того что плохо судят, так и пытаются дискредитировать: «Однако блестящие результаты российских спортсменов привели к тому, что в конце олимпийского цикла 2018-2022 гг. все чаще возникали случаи крайне претенциозного судейства на основных международных соревнованиях и попытки дискредитации российских фигуристов со стороны основных конкурентов». Интересно даже, кто имеется в виду. Возможно, Валиева. Но, кстати, раздел по борьбе с допингом в программе один из самых объемных, потому что случаи в России происходят слишком часто. ФФККР ссылается на «халатность спортсменов» и утверждает, что тестирует фигуристов на знание антидопинговых правил перед сезоном, во время чемпионата России и первенства России среди юниоров, а также предусмотрела меры финансового воздействия в отношении спортсменов-нарушителей.

Наконец, ничтоже сумняшеся (нет, такой формулировки в документе нет) называются соперники России в новом олимпийском цикле. Это спортсмены из США, Японии, Канады, Китая, Франции, Италии, а также Германии, Грузии, Республики Корея. Как в воду глядели — грузины сейчас еще несколько фигуристов у нас добудут, и дай бог нам стать их конкурентами. Впрочем, тогда понятно, почему Дарио Чиризано не отдают в Италию, — соперники же. Правда, почему тогда было не отдать в менее конкурентную Чехию...

Многие фигуристы за последний год жаловались на недостаток западных коньков. Это признается и официально, причем заместить поставки некем:

— После начала специальной операции на Украине в феврале 2022 г. и введения санкций против России большинство производителей (в том числе Risport, Jackson Ultima) отказались осуществлять поставки в Россию и сотрудничать с ФФККР. Оставшиеся компании готовы продолжать обеспечивать российских фигуристов высококачественной экипировкой, однако ввиду нарушения логистических связей между странами и сложностей, связанных с оплатой товара, ФФККР может испытывать проблемы с обеспечением спортсменов сборных команд высококачественным инвентарем и в данный момент прорабатывает с производителями возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

Таким образом, импортозамещение ботинок и коньков для спорта высших достижений в фигурном катании на коньках на данный момент невозможно, — сказано в программе.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Хоккей мешает

Ирония судьбы, но в программе, которую доверили контролировать хоккеисту, хоккей называется одной из причин снижения прогресса в фигурном катании. Ну, например — «проблема недостаточного количества ледового времени для занятий фигурным катанием является в настоящее время одной из самых острых, не позволяющих в полной мере раскрыть потенциал развития данного вида спорта в Российской Федерации. При составлении расписания тренировок предпочтение в основном отдается хоккею, фигуристы получают возможность занятий на льду по остаточному принципу». Да, фактор все еще актуальный, особенно в регионах. Тут президенту КХЛ придется разорваться, чтобы удовлетворить всех.

Или: «К основным проблемам, связанным с организацией и проведением в России спортивных соревнований по фигурному катанию на коньках, относятся:

— недостаточное количество объектов, отвечающих международным стандартам проведения соревнований по фигурному катанию на коньках, в том числе способных принять большое количество зрителей. Значительное число новых ледовых арен, введенных в строй в регионах России, было спроектировано и построено исключительно для хоккея и без учета специфики требований к проведению крупных соревнований по фигурному катанию на коньках".

Правда, в этом отношении есть прогресс — один из этапов «Гран-при России» состоится в Омске в, возможно, лучшем зале страны здесь и сейчас, на «G-Drive Арене».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Популяризация

Не обошлось в программе, утвержденной министром спорта, без праведного удара по различного рода хайпожорам.

— Возросшая популярность фигурного катания на коньках привела к значительному росту внимания средств массовой информации (СМИ) к виду спорта. В российском медиапространстве сформировался обширный пул журналистов, постоянно освещающих события в мире фигурного катания на коньках. Однако большинство из них не обладает должным уровнем профессионализма и знаний специфики вида спорта, чтобы обеспечивать предоставление объективной и качественной информации.

Работа ФФККР со СМИ на постоянной основе обеспечивается пресс-атташе федерации. Кроме того, в целях улучшения качества взаимодействия и повышения уровня профессионализма представителей СМИ, освещающих фигурное катание на коньках, в настоящее время ФФККР проводит работу по формированию Комиссии по работе со СМИ, — говорится в документе.

На самом деле, классная инициатива с комиссией. Глядишь, и доверие бы между спортсменами, федерацией и журналистами появилось. Но, как говорилось в фильме «Чародеи» про шапку-невидимку, «до сих пор ищем».

Есть и еще более конкретная претензия — оказывается, существует недостаточная информированность населения о правилах соревнований и критериях отбора в сборные команды России, так как средства массовой информации не уделяют должного внимания этим аспектам. Ну, тут можно только сослаться на недавнее интервью фигуристки Ксении Цибиновой, которая также недостаточно поняла схему отбора в сборную и закончила карьеру.

ФФККР можно поставить в заслугу сотрудничество с Первым каналом — это однозначный успех. Но одновременно в программе признается, что «привлечение коммерческого финансирования остается слабым местом российского фигурного катания на коньках в условиях недостаточного развития маркетинговой составляющей. В том числе остается актуальной проблема недостаточного количества и качества коммерчески привлекательных для спонсоров продуктов (соревнований с маркетинговым потенциалом, инфраструктуры и активностей для зрителей, организованных точек распространения сувенирной продукции, информационных продуктов), а также рост количества мероприятий, необходимых для успешной подготовки сборных команд России и традиционно финансируемых за счет средств ФФККР».

В числе целей реализации программы, например, развитие YouTube-канала федерации, который, коллеги не дадут соврать, и в глаза-то не очень видели. Хотя тот же сайт федерации даже в межсезонье имеет более 50 тысяч посещений в месяц, согласно статистике метрик. Очень неплохо.

Более того, до конца 2023 года ФФККР обещает «создание системы учета спортсменов и результатов и их выступлений. Данную информацию также планируется размещать на официальном сайте Федерации». Тоже штука нужная — футбол разбух от различных сайтов со статистикой, где можно посмотреть, каким углом головы забил футболист в третьей лиге Коста-Рики. В России статистического подхода к фигурному катанию нет в принципе. Параллельно собираются разработать и реализовать единую систему поиска перспективных спортсменов в регионах России, но уже, очевидно, непубличную.

В общем, делать и развивать есть что. Правда, как бы не пришлось писать новую программу — если ISU так и не захочет пускать нас на соревнования.