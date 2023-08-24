Ученица Плющенко теперь выступает за Израиль. Ее первый крупный старт грозит обернуться провалом

Тренировавшая пятерной прыжок фигуристка провалилась в Бангкоке.

«Гран-при» среди юниоров. Первый этап

Девушки. Короткая программа

1. Ами Накаи (Япония) — 67,49

2. Ю Сон Ким (Южная Корея) — 63,04

3. Анника Чао (США) — 58,93...

9. Софья Шифрина (Израиль) — 53,07

С чем у вас ассоциируется Таиланд? Наверняка много с чем, но с фигурным катанием в последнюю очередь. Хотя для ISU эта юго-восточная страна имеет важное значение. Здесь в Пхукете проходил Конгресс международного союза конькобежцев, в Бангкок же приехал юниорский этап серии «Гран-при». Конечно же, необычно видеть соревнования на льду, когда вокруг 30-градусная жара. Тем не менее все проходит вроде бы без серьезных эксцессов, и главной новостью стало неудачное выступление 14-летней Софьи Шифриной из команды Евгения Плющенко.

Фото Соцсети

Софья в шутку тренировала пятерные, а потом стала кататься за Израиль

Пару лет назад в российском фигурном катании был забавный тренд — спортсмены делились тем, как они тренируют пятерные элементы. Вернее, прыгают их на удочке — приспособлении, помогающем с помощью тренера находиться в воздухе продолжительное время. В теории таким способом можно и десятерные прыжки исполнять, поэтому подобные видео воспринимались не более чем шутка. Среди тех, кто отметился на подобных роликах, была и совсем еще юная Софья Шифрина.

12-летняя девочка тогда тренировалась в «Снежных барсах» у Светланы Пановой и прыгнула таким образом пятерной сальхов, хотя без удочки у нее не получались ни четверные, ни тройные. Однако смех смехом, подобные занятия имеют практическое значение и помогают разучить реально доступные спортсмену элементы, как те же четверные прыжки или тройной аксель.

Над ними Шифрина начала работать уже под началом Евгения Плющенко. Однако после перехода в «Ангелы Плющенко» с Софьей произошла еще одна метаморфоза — она сменила спортивное гражданство и начала выступать за Израиль. В ее возрасте это было сделать нетрудно, до международных стартов не допускаются спортсмены до 13 лет, так что дебютировать под российским флагом она так и не успела. А значит, Федерации фигурного России ничего не была должна, а ISU не требовал от нее выжидать карантин.

Причины перехода объяснять не стал ни тренер, ни сама девушка, хотя едва ли это было нужно. Понятное дело, что Шифрина хотела как можно быстрее заявить о себе на мировой арене, и у нее это получилось. Софья в первый же год стала чемпионкой Израиля и от имени новой страны вышла на Bavarian Open.

Фото Соцсети

Серьезные проблемы, которые быстро не исправить

Однако настоящий дебют Шифриной произошел только сейчас — в Бангкоке она выступает на этапе юниорской серии «Гран-при» от ISU. И не сказать, что сильно удачно. После короткой программы Софья только девятая. Девушка набрала всего 53 с небольшим балла и уступила практически всем известным спортсменкам, доехавшим в конце августа до Таиланда. Что и говорить, если Шифрина выступила всего лишь немного лучше местной девушки — у Пхаттаратиды Канешиге только на два балла меньше, чем у экс-россиянки. Ее компания теперь не только тайка — рядом с ней в турнирной таблице и спортсменки из ЮАР, Австралии, Филиппин и Тайваня. Причем не сказать, что Софья провалилась — из значимых ошибок можно отметить разве что не самый удачный каскад. Ее качнуло на первом прыжке, и скрутить полные три оборота вторым Шифрина уже не смогла.

В остальном все выглядело в целом достойно. Неплохой стартовый аксель, сольный лутц, достойная презентация. Однако не хватало качества исполнения мелких деталей. Так, судьи придирались к вращениям и дорожке шагов, к скольжению и эстетике самой программы. И это тревожный знак — в отличие от падений оперативно исправить ситуацию с непрыжковыми элементами и низкой оценкой за компоненты едва ли возможно. В то время как текущие лидеры мирового фигурного катания — японки и кореянки — набрали приличный ход.

Ами Накаи не показывает элементов ультра-си, но выдерживает стабильный высокий уровень тройных при достойной второй оценке, что и позволило ей с легкостью выиграть короткую программу. Ю Сун Ким из Кореи — открытие этих соревнований, ведь про девушку ничего не знает даже сайт ISU. Тем не менее уже сейчас видно, что корейская школа держит марку.

Для Шифриной же еще далеко не все потеряно. В произвольной у нее есть шансы исправиться и даже претендовать на призовое место, однако уже сейчас можно отметить, что триумфальным старт ее карьеры не вышел.