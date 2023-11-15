«Дублер — это звучит унизительно. Будто я жалкая копия». Полная тезка Анны Щербаковой требует к себе уважения

Интервью российских танцоров на льду Анной Щербаковой и Егором Гончаровым.

В новостях часто можно встретить забавные новости о том, как полная тезка развелась, вышла замуж или сменила гражданство, повесив кучу бюрократических проблем совершенно стороннему человеку. Бывали даже истории, когда из-за идентичных имени и фамилии на другого человека оформляли кредит или выдавали накопления со сберегательного счета. В фигурном катании тоже есть одно полное совпадение — между одиночницей Анной Щербаковой и танцором на льду Анной Щербаковой, которая выступает в дуэте с Егором Гончаровым.

Строго говоря, девушки не полные тезки — у них отличаются отчества. Если олимпийская чемпионка Пекина-2022 — Анна Станиславовна, то победительница первенства России-2023 — Анна Михайловна. Тем не менее девушек часто путают, что напрягает танцора Щербакову. Анна устала от ярлыков «дублер» и «копия» и хочет, чтобы ее перестали сравнивать с известной однофамилицей. Ведь они с Егором самодостаточные и перспективные спортсмены — эксперты считают этот дуэт одним из лучших в своем поколении. О том, как влияет на карьеру ребят необычная известность, Щербакова и Гончаров рассказали в большом интервью «СЭ».

Разве нормально называть кого-то дублером или дублершей?

— Аня, после победы на первенстве России ты пошутила, что была бы рада взаимодействию с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой. Вам удалось в итоге пообщаться?

Анна Щербакова: — Увы и ах — ни разу. Один раз мимолетно пересеклась с ней в раздевалке в Уфе на первом этапе «Гран-при» после открытия. Она приезжала показать номер, но пообщаться так и не удалось.

— А как ты относишься к тому, что у тебя есть полная тезка — олимпийская чемпионка? Разговоры об этом надоели?

Анна Щербакова: — Не надоели, но бывают неприятные ситуации. Например, в Казани, когда я приходила получать аккредитацию, меня спрашивают, кто я. Отвечаю — Анна Щербакова. И в ответ, ага, та самая — дублер? Вы серьезно? Дублер — это звучит очень унизительно, даже если человек не хотел меня обидеть и просто пошутил... Это было неуместно и обидно, меня эта история взвинтила. Такое отношение, как будто перед вами какая-то жалкая копия. Это ненормально.

Егор Гончаров: — Странно слышать такие вещи от человека, который работает в фигурном катании. Он должен знать обеих девушек, мы с Аней тоже уже добились успеха. Я уже не говорю банально об этикете и вежливости.

— Как тогда доказать таким людям, что они не правы?

Анна Щербакова: — Своими прокатами, результатом. Работой.

— Нужно стать двукратной олимпийской чемпионкой, чтобы перекрыть достижения Анны Станиславовны?

Егор Гончаров: — Для начала людям надо понять, что это две разные Анны Щербаковы. Два разных и самодостаточных человека. И две прекрасные спортсменки, каждая по-своему.

Анна Щербакова: — Я была бы не против для начала, как Аня, стать однократной олимпийской чемпионкой.

— Так если станешь двукратной олимпийской чемпионкой, то, получается, уже будет Анна Михайловна — та самая Щербакова...

Анна Щербакова: — На мой взгляд, неэтично так сравнивать. К чему это? Есть одна Аня Щербакова, есть другая. И не хочется, чтобы это как-то вообще выделяли в негативном свете. Когда порой заходишь в комментарии под новостями и читаешь в очередной раз про «копию» или «аналог»... Люди, вы точно думаете, что это нормально?

— Конкуренцию за внимание с Анной Станиславовной не ощущаешь?

Анна Щербакова: — Да какая тут конкуренция... Я — в танцах на льду, она — в одиночном катании. Так что конкуренции точно никакой нет и быть не может.

Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Хейтеры бывают такие, что хочется посмотреть человеку прямо в глаза

— Прошла первая половина сезона — два этапа «Гран-при». Какие основные выводы по ним можете для себя отметить?

Анна Щербакова: — Главный вывод в том, что нельзя останавливаться во время работы. Мы будем продолжать трудиться, накатывать программы...

Егор Гончаров: — Собственно говоря, мы не заканчивали работать и продолжали все это время. А результат — это результат. Иногда он радует, иногда не очень.

— В целом чувствуете прогресс или стагнацию?

Анна Щербакова: — Внутри себя, определенно, прогресс.

Егор Гончаров: — Мы и правда три недели усиленно работали, сделали скачок по сравнению с теми же стартами в Уфе. Конечно, думали и рассчитывали, что итог в Казани будет немного другим. Ожидали от своей работы результат получить. Но ничего страшного, все впереди.

— В танцах на льду многое зависит от того, насколько дуэту подходит тематика ритм-танца. В этом году у вас несовпадение стиля?

Анна Щербакова: — Я бы так не сказала. Мне, наоборот, очень тяжело давался прошлый сезон в плане ритм-танца. Танго — это не моя история. Очень тяжелый для меня танец, приходилось долго настраиваться на каждый прокат. В этом году у нас 1980-е, и мне эта тема дается намного легче.

Егор Гончаров: — С произвольным танцем тоже не сказал бы, что есть какие-то трудности по стилю. Возможно, судьям и зрителям сложнее понять наши задумки, нежели нам катать. Потому что я часто вижу, как в Сети болельщики пишут, что у нас пародия какая-то. А мы хотим объяснить, что катаем о добре, тепле, любви. Сначала друг друга согреваем, потом делимся этим теплом... Надо, чтобы люди это прочли и увидели в наших действиях.

— То есть читаете о себе рецензии в интернете?

Анна Щербакова: — Иногда читаем, когда бывает время. Но, конечно, не все.

Егор Гончаров: — Это же интересно. Иногда это двигает и мотивирует. А иногда и злит...

— Хейтеры встречаются?

Анна Щербакова: — А как без них? Где их нет?

Егор Гончаров: — Их очень много.

— Такое ощущение, что в фигурном катании их концентрация просто зашкаливает...

Егор Гончаров: — В любом виде спорта их немало.

Анна Щербакова: — Чем спортсмен популярнее, тем больше у него недоброжелателей. У популярности нашего спорта есть и обратная сторона.

— Вас хейт подавляет или, наоборот, по-спортивному мотивирует?

Анна Щербакова: — Смотря о чем пишут.

Егор Гончаров: — И как пишут.

— Бывает «хороший» хейт и «плохой»?

Егор Гончаров: — Бывает такое, что человек просто не понял. Ничего страшного. А бывает, что человек начинает уничижительно сравнивать... И это, конечно, раздражает. Хейтеры иногда заводят. Идешь на тренировку с нужным настроем, пониманием, что нужно работать усерднее. А бывает, заведут так, что единственное, о чем думаешь, — это посмотреть комментатору прямо в глаза и спросить, что с ним не так.

— Есть ведь лед, и можно доказывать прокатами, что он не прав, разве нет?

Егор Гончаров: — Доказывать надо только самому себе, никому больше. Смотрим на себя.

Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Ни разу в карьере не было международных стартов, хотя мы лучшие в стране

— Как в целом оцените уровень конкуренции. Она подросла?

Анна Щербакова: — Конкуренция примерно такая же, какая была в прошлом сезоне. Она в России всегда на самом высоком уровне. На первенстве России, на финале «Гран-при» будет серьезная борьба, и мы будем биться за лучший результат.

Егор Гончаров: — Конкуренция как в прошлом сезоне. Поэтому то, что мы сейчас уступили, — это промежуточный этап. Итоги будем подводить на первенстве России.

— Не обращаете внимания на поражение в Казани?

Анна Щербакова: — Для меня каждое соревнование — это вызов, хочется показать результат. Сейчас было немного неприятно, но, надеюсь, такой итог станет для нас мотивацией работать дальше, становиться сильнее и лучше с каждым днем.

— В прошлом сезоне вы стали лучшей юниорской парой России. На вас давит этот статус?

Егор Гончаров: — Мы стараемся на деле показывать, что достойны этого статуса, подтверждать его. Конечно, тяжелее немного, в прошлом году мы были такими андеграунд-фигуристами, только вышли на серьезный уровень. Сейчас с нас уже совсем другой спрос, но ничего.

— Это ваш последний сезон по юниорам?

Анна Щербакова: — Скорее всего. Планируем как последний.

Егор Гончаров: — Единственное, что может заставить нас передумать, — изменения на международной арене.

— Если будет возможность выступить на юниорском чемпионате мира, это будет мотивацией не торопиться с переходом во взрослые?

Анна Щербакова: — Как минимум мы задумаемся над этим.

Егор Гончаров: — Может быть, вполне. Но именно чемпионат мира интересен, не этапы «Гран-при».

— Участие на ЮЧМ важно как статус для пары или это скорее желание закрыть некий гештальт?

Анна Щербакова: — Это важно для себя. Кому не хочется стать чемпионом мира? Ну, и для статуса пары, конечно. Отношение потом совсем другое.

Егор Гончаров: — Юниорский «мир» дает и статус, и звание, да и для себя опыт неоценимый. Мы выступаем только внутри России уже несколько сезонов, без международных стартов. И хотя у нас интересные соревнования, опыта конкуренции на международном уровне не хватает.

Анна Щербакова: — У нас с Егором, по сути, ни разу еще крупных международных турниров и не было...

Егор Гончаров: — Мы были первыми на первенстве России, а у нас не то что чемпионата мира, даже этапов «Гран-при» еще не было.

— Есть грусть или обида из-за этой ситуации?

Анна Щербакова: — Ни в коем случае! Мы понимаем, какая сейчас ситуация на международной арене. Безумно благодарны нашей федерации, что она ищет из нее выход, организовала всероссийские соревнования. Так что с огромным удовольствием выступаем внутри страны.

— Ваше поколение пострадало больше прочих?

Егор Гончаров: — Я бы так не сказал. До этого ребята столкнулись с пандемией, тоже никуда не ездили... Очень обидно было.

Анна Щербакова: — У нас в группе каталась пара, она отобралась в финал юношеской серии «Гран-при», но в итоге не поехала. Коронавирус. Грустно, конечно, но верим в лучшее.

Фото Соцсети

Не понимаю, как можно дружить с прямыми конкурентами?!

— Следите за международными стартами?

Анна Щербакова: — Я некоторые этапы смотрела, отдельные прокаты. Смотрю за старшими парами. Есть дуэты, которые очень впечатляют.

— А кто конкретно нравится? Равняетесь на кого-то?

Анна Щербакова: — Не сказала бы, что пытаемся на кого-то равняться, это в принципе не самая хорошая идея. Нужно сохранять свое лицо, хочется быть особенными. Безусловно, признаем, что есть очень крутые, невероятные пары, нам нравятся их прокаты. Но хочется быть самими собой.

— Даже из истории не назовете кумиров?

Анна Щербакова: — Хорошо, прозвучит банально, но Тесса Вирту и Скотт Моир. Но, опять же, копировать их не хочется. Нужно выделяться своими фишками.

Егор Гончаров: — И быть еще круче.

— Круче, чем Тесса Вирту и Скотт Моир? Смело.

Егор Гончаров: - Почему бы и нет? Конечно, тягаться с ними тяжело как по катанию, так и по результатам.

Анна Щербакова: - Давайте лучше остановимся на том, что мы не собираемся ни на кого равняться. А только восхищаться.

— Какие у вас взаимоотношения с другими фигуристами сборной? Прямыми конкурентами?

Анна Щербакова: — У меня все друзья сейчас уже не из фигурного катания. Мне тяжело заводить дружбу с кем-то из нашего вида, тем более с прямыми конкурентами... Я не понимаю такой дружбы, но говорю лично про себя.

Егор Гончаров: — Поддерживаю Аню. Мне это тоже непонятно, все-таки конкуренция мешает дружбе.

— Такое отношение только к танцорам или и к одиночному и парному катанию тоже?

Анна Щербакова: — Можно общаться, но не скажу, что с кем-то близко общаюсь. Максимум пожелать удачи, могу кому-то симпатизировать. Не более.

— Атмосфера на стартах на разминке напряженная?

Анна Щербакова: — Смотря какая пара рядом... Но вообще, все хорошие ребята. Мы не дружим с ними не потому, что они какие-то не такие. Просто у нас общая цель, одна на всех. А пьедестал не резиновый... На разминке все ведут себя прекрасно, проблем нет.

— И все-таки есть личное противостояние с определенными парами?

Егор Гончаров: — Конечно, есть. Но это исключительно спортивные моменты, есть сильные конкуренты, и хочется доказать им, что мы еще сильнее. А личные эмоции, взаимоотношения, этому в спорте вообще места не должно быть. Лишнее, ни к чему. Только чистый спортивный азарт.

Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Наивно ждать результата с первого взрослого сезона

— В последнее время танцевальные дуэты в России живут крайне ограниченный срок. Это проблема?

Анна Щербакова: — Безусловно. Чем более скатанная пара, тем она лучше двигается. Шаги параллельнее, «дуэтность» выше.

Егор Гончаров: — Пара скатывается очень долго и в целом для нашего вида спорта намного лучше, когда больше опытных дуэтов, где партнер и партнерша уже хорошо знают друг друга. Лучше больше скатанных пар, чем много новых, будущее которых трудно даже и предсказать. А часто менять партнера или партнершу... Мне это непонятно.

— В основном смена партнера происходит при переходе из юниоров во взрослые — единицы проходят этот этап без турбулентностей. Впереди вас ждет такое же испытание?

Анна Щербакова: — Мы понимаем, что будет непросто. Но постараемся сделать все, что в наших силах, надеемся на наших тренеров как на надежную опору, самих себя, своих близких. Будем держаться друг друга, надеемся, что все получится.

— При этом, вероятно, нужно понимать: сразу ждать результат будет наивно?

Анна Щербакова: — Естественно, чудес не бывает.

Егор Гончаров: — Нужно время, но мы никуда пока и не торопимся. Прогрессируем в своем ритме, постепенно и плавно.

— Разговоры об «очереди» в танцах на льду — это стереотип или реальная проблема?

Егор Гончаров: — Она существует, но не назвал бы это проблемой. Понятно, что с первого сезона трудно рассчитывать на серьезный успех. Ведь есть много опытных пар, которые давно уже выступают на таком уровне. Но будет и наш шанс.

Анна Щербакова: — Очередь существует, но ведь в любую очередь можно влезть. И не обязательно в конец, кого-то подпихнуть... Наглым по-спортивному быть, а как иначе? Конечно, сразу на лидирующих позициях не будем с самого старта, но это не остановит наш энтузиазм.

— Особый лифт какой-то существует? Чтобы опередить очередь, которая идет по лестнице...

Егор Гончаров: — Работа и только работа. А что еще может быть?

Анна Щербакова

Родилась 10 января 2006 года в Москве.

Достижения: в дуэте с Гончаровым становилась победительницей первенства России среди юниоров, призером и победительницей этапов российской серии «Гран-при», а также Кубка России и других всероссийских соревнований.

Тренеры: Екатерина Рублева.

Бывшие клубы: УОР №4 (Москва).

Бывшие партнеры: Евгений Гуров.

Бывшие тренеры: Елена Селиванова, Александр Свинин, Ирина Жук, Иван Волобуев, Алена Самарская.

Егор Гончаров

Родился: 1 июля 2004 года.

Достижения: в дуэте с Щербаковой становился победителем первенства России среди юниоров, призером и победителем этапов российской серии «Гран-при», а также Кубка России и других всероссийских соревнований.

Тренер: Екатерина Рублева.

Бывшие клубы: СШ «Одинцово» (Одинцово), СШОР «Москвич» (Москва).

Бывшие партнерши: София Качушкина, Ангелина Зимина, Полина Усова.

Бывшие тренеры: Людмила Горшкова, Александр Жулин.