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Фигурное катание

Сегодня, 17:45

Чемпионка юношеской Олимпиады вынуждена тренироваться в торговом центре. На ее катке растопили лед

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Ксения Синицына.
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Ксении Синицыной жалуется на то, что ей мешают готовить спортсменов топ-уровня.

«Снежные барсы» — одна из тех школ, о которых вспоминают сразу после перечисления главных московских групп по фигурному катанию, таких как «Хрустальный», ЦСКА или «Москвич». Команда Светланы Пановой пока что не достигла таких успехов, однако и у нее есть спортсмены высокого уровня. Например, Ксения Синицына — победитель юношеской Олимпиады. В юниорские годы Синицына считалась одним из главных талантов страны. Переход во взрослый спорт в силу разных причин был сложным, однако и сейчас она входит в когорту сильнейших. Тем удивительнее, что Ксении приходится с трудом искать лед. Ее родной каток растопили, а на тот, что предложили взамен, не пустила администрация.

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Лед исчез во время предсезонных сборов

Российская фигуристка экстра-класса тренируется в торговом центре. Звучит как шутка, но, увы, это действительность. К формату тренировок, который развит в странах, где фигурное катание — экзотика, вынуждена прибегать и Ксения Синицына. Нормального льда ей не предоставляют. «Вчера мы завершили с Ксюшей работу над произвольной программой, — поделилась новостями в соцсетях хореограф Мария Касумова. — А сегодня у нашей группы должен был начаться сезон. Мы приехали к указанному времени в Ледовый дворец «Вдохновение», вышли на лед... А нас просто взяли и выгнали». Касумова рассказывает, что к ней с Ксенией пошел главный инженер дворца и заявил, что на лед выходить запрещено — каток должен «отдыхать». Но почему в принципе Синицына поехала на арену «Вдохновение»? Ведь Ксения тренируется в группе Светланы Пановой в школе «Снежные барсы», и у них есть свой каток...

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В этом-то и проблема. Каток «Снежные барсы» закрыли на летнюю профилактику, и лед там растопили. Кому-то может показаться, что растопить лед летом — разумная мысль, но как бы не так. Сейчас стартует активная фаза подготовки к сезону у фигуристов. В отпуск — в апреле-мае, а вот с начала июня начинают работать над программами и восстанавливать элементы. Только руководство дворца свои графики с графиками группы Пановой не состыковало. В качестве компенсации вроде бы договорились с катком «Вдохновение», где базируется группа парного катания Нины Мозер. Но ключевое здесь «вроде бы», так как по факту встретили Синицыну с Касумовой на этом катке не сказать чтобы очень дружелюбно. «Теперь я вообще не понимаю, где нам кататься», — жалуется хореограф.

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Ранее каток «Снежных барсов» уже закрывали почти на год

Чтобы хоть как-то выйти из ситуации, Мария с ученицей отправилась на каток в соседнем торговом центре. На массовые катания. И что удивительнее всего, это не единичная практика. «В том сезоне мы тоже, бывало, катались в торговом центре по несколько месяцев, так как нашу площадку закрывали на реконструкцию», — рассказывает Касумова. Сейчас она пытается решить вопрос через собственные связи и на ближайшие дни договорилась с другой ареной, где предоставят три часа льда на две группы. «Это очень, очень мало. Но все же лучше, чем совсем ничего», — отмечает хореограф. К концу недели Синицыну и других ребят из команды «Снежных барсов» обещают все-таки пустить на «Вдохновение». Тем не менее Касумова отмечает, что начало сезона вышло многообещающим...

Фигуристка Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интересно, что в феврале этого года Мария рассказывала, что капитальный ремонт на арене был завершен. В беседе с ТАСС хореограф утверждала, что каток наконец-то открылся после длительных строительных работ и ее спортсмены больше не испытывают проблем со льдом. Тем не менее, как мы видим, счастье оказалось недолгим и арену, открытую только весной, вновь решили растопить. Техническое обслуживание арен — важная история. Но неужели Московская академия фигурного катания, частью которой и считается школа «Снежные барсы», не понимает, как важна для фигуристов летняя работа? Особенно когда речь идет о спортсменах такого уровня, как Синицына. Про Ксению многие могли забыть после ее победы на юношеской Олимпиаде, однако сейчас девушка решила проблемы со здоровьем, работает над элементами ультра-си и готова удивлять в следующем сезоне. Но для этого ей нужны соответствующие условия.

Фигурное катание
Ксения Синицына
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