«Что делал врач в раздевалке у фигуристов?» Дюамель вновь нападает на россиян

Сандальная канадская парница опять хейтит российских коллег.

Заседание CAS по делу Камилы Валиевой отложено до ноября, что дает почву для новых спекуляций на этой теме. Ведь слушания затрагивают интересы не только Камилы и сборной России, но и другие команды Пекина-2022. Впервые в истории олимпийского движения сразу 31 фигурист в подвешенном состоянии и более полутора лет ждет решения своей судьбы. На этом фоне с обвинениями в адрес россиян выступил американский одиночник Винсент Чжоу, а его слова быстро подхватила канадская парница Меган Дюамель. Дюамель славится своими пылкими чувствами в адрес России. Так что же Меган говорит сейчас?

Обвинила Столбову с Климовым в общении с врачом Шветским

Дюамель точно соскучилась по российской аудитории. Иначе как объяснить ее новую медийную активность, явно направленную по другую сторону Атлантики. На этот раз канадка на фоне обсуждения допинговых разбирательств по делу Валиевой решила высказаться о проблеме допинга в российском спорте. И даже выдала намек на то, что подозревала в нечестной игре своих прямых конкурентов. «Пара Ксения Столбова/Федор Климов в перерыве после шестиминутной разминки, если перед ней была пара фигуристов, шла со своим врачом в раздевалку, — поделилась Дюамель в интервью YouTube-каналу The Skating Lesson. — В этот момент их врачом был Шветский. Между разминкой и соревнованиями мы ходили гулять с нашим тренером или просто одни. А кто-то в это время исчезал за закрытыми дверями с врачом. Я всегда находила это немного странным».

То есть Меган напрямую ни в чем Ксению с Федором не обвиняет. Более того, раньше она считала подобное поведение не более чем забавным и признавала, что также ездила на все крупные соревнования с врачом сборной Канады. Но при этом Дюамель подчеркивает, что, в отличие от Столбовой с Климовым, ни она, ни ее партнер Эрик Редфорд лишним образом с медиком не контактировали, если у них не было серьезных проблем со здоровьем. «Я всегда задавалась вопросом, в чем здесь смысл, — продолжает Меган. — И кажется, что сейчас начала понимать». То есть Дюамель полутонами дает открытую концовку и подмигивает зрителю, который будто бы сам должен прийти к выводу, для чего спортсмену постоянно общаться со своим врачом на протяжении нескольких лет.

Давали пить черную смолу

Обвинить Меган в прямой клевете едва ли получится, она очень грамотно держится красной линии. Однако откровенным образом дает понять, как относится к некогда главным своим конкурентам. Особенно тонко Дюамель подобрала людей для своей истории, ведь, как известно, Ксению не пустили на Олимпиаду в Пхенхчхане из-за вопросов со стороны МОК и ВАДА. Не удивительно, что подобное интервью вышло на канале The Skating Lesson, где ведущий Дейв Лиз также известен особыми симпатиями к российскому спорту. Впрочем, в последнем выпуске Меган не только говорила о проблеме допинга, она еще и заявила, что никогда не ездила тренироваться в Россию, поскольку у нее не было к этому ни интереса, ни желания.

Тем не менее у нее есть истории от коллег, которые тренировались в нашей стране. Последние якобы рассказывали, что во время тренировок им давали пить вместо еды какое-то вещество наподобие черной смолы. «Они не знают, что это было, но я об этом слышала», — загадочно описала эту практику бывшая фигуристка.

Как разобраться в бредовых заявлениях?

Вообще тему допинга в российском фигурном катании первым затронул американец Винсент Чжоу, у которого на фоне ожидания медалей окончательно сдали нервы. Призер чемпионата мира на днях выпустил масштабное заявление, где обвинил наших фигуристов в массовых случаях нарушения допинговых правил. «Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять», — заявил спортсмен.

Письмо Чжоу вызвало немедленную реакцию со всех сторон. В США и Канаде его главным образом поддержали, в то время как в России обвинили спортсмена в непорядочности, вранье и призвали обратиться против него в суд. И только РУСАДА постаралось придерживаться нейтральной линии и обещало разобраться во всем — ведь антидопинговые службы обязаны реагировать на любые сигналы об употреблении допинга, насколько бредовыми они бы ни были. Похоже, что пока дело Валиевой не завершится, напряжение вокруг этой ситуации так и не спадет. Но до развязки в саге о медалях Олимпиады в Пекине еще далеко — CAS отложил слушания, и решение суда мы узнаем только в будущем году.