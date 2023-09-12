Кагановская нашла себе нового партнера. Но ценой распада еще одной сильной пары

Российские танцы все больше напоминают тетрис.

Сага с громким распадом танцевального дуэта Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол постепенно подходит к логическому завершению. По крайней мере, нового партнера нашла себе Василиса. И, к удивлению многих, им стал не Дарио Чиризано, с которым она провела несколько тренировок, а Максим Некрасов. Порадуемся за Кагановскую и Некрасова, но невольно возникают вопросы, что теперь будет с Елизаветой Пасечник, вернется ли в Чехию Чиризано (и будет ли его там ждать Дениза Цимлова), найдет ли себя в спорте Ангелопол... И к чему вообще могут прийти российские танцы в текущем формате, когда партнеры терпят друг друга едва ли несколько сезонов.

Новый партнер Василисы бросил одну из самых перспективных танцорш

Избитая фраза «любовь живет три года» в мир фигурного катания пришла от Елизаветы Худайбердиевой. Но если раньше эта фигуристка была скорее исключением из правил и на нее с тремя разными партнерами за четыре года смотрели с удивлением, то теперь менять напарников как перчатки в российских танцах становится едва ли не правилом. Сразу восемь дуэтов из топ-10 последнего предолимпийского чемпионата страны либо распались, либо на пенсии, либо за границей. Нет и всей тройки призеров с юниорского первенства 2021 года. Спустя два с половиной года молодые дуэты как раз должны были потихоньку преодолевать кризис дебютного сезона во взрослых и показывать свой лучший уровень. Однако ряд ребят уже не просто сменили партнершу. А даже успели это сделать и не один раз. Как, например, Девид Нарижный или Максим Некрасов.

Некрасов в феврале 2021-го был с Ариной Ушаковой. Собственно, тогда в Красноярске пара победила и считалась одной из самых перспективных в стране. Однако вскоре прекратила свое существование. Затем Максим встал в пару с Елизаветой Пасечник. И провел с ней всего один полноценный сезон. За пару дней до старта контрольных прокатов Федерация фигурного катания на коньках России объявила, что этот дуэт участия в них не примет, поскольку перестал существовать. Сразу после этого источник «Р-Спорт» сообщил, что Некрасов будет кататься вместе с Василисой Кагановской. Здорово, что Василиса после громкого и эмоционального разрыва с Валерием Ангелополом все-таки нашла себя и останется в спорте. Но не дорогой ли ценой? Ведь для того чтобы подобрать Василисе партнера, пришлось разбить скатанный дуэт и оставить не удел другую сильную партнершу.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чиризано приезжал ради Кагановской из Италии, но возвращается обратно ни с чем

Мы можем только догадываться, как складывались отношения между Максимом и Елизаветой. Вероятно, кризис был уже давно, если Некрасов в принципе рассматривал для себя возможность попробовать выступать с Василисой. Однако дуэт вполне мог и сохраниться, если до последнего числился в списках участников контрольных прокатов. Так стоило ли Кагановской и ее тренеру Анжелике Крыловой в принципе рассматривать подобный вариант с этической точки зрения? К тому же ведь была отличная альтернатива. В Москву на пробы с Василисой из Италии прилетал Дарио Чиризано. Этот фигурист уже одной ногой был в Чехии, но его дуэту с Денизой Цимловой сказала нет ФФККР — российская сторона отказалась отпускать спортсмена. На словах Чиризано не отказывался от своих планов выступать с Цимловой и продолжал тренировки. Но, видимо, тень сомнения появилась.

В результате, когда Дарио узнал, что свободна Кагановская, он решил попробовать и этот вариант. Известно о нескольких совместных тренировках, в результате которых стороны не пришли к согласию. Теперь будущее Чиризано остается вдвойне загадочным, ведь помимо ФФККР теперь может быть недовольна и тренер Барбара Фузар-Поли, приютившая парня с итальянскими корнями на почве симпатии к отстраненному от международных стартов из-за паспорта, и Федерация фигурного катания Чехии, и, в конце концов, сама Цимлова. Как вы представляете себе их разговор? Ведь мало того что Чиризано поехал обратно в страну, которая возражала против его переезда в Европу, так еще и возвращается обратно после того, как оказался тут не нужен. Ни одна девушка не любит быть «запасным аэродромом», даже когда речь касается спорта, так что представить себе их воссоединение будет затруднительно.

Валерий Ангелопол и Василиса Кагановская. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ангелопола едва ли ждет светлое будущее

Российские танцы на льду окончательно превращаются в тетрис, где фигуры складываются рандомным образом. И логично предположить, что Дарио теперь позвонит Елизавете, либо наоборот. В любом случае не хочется терять ни Пасечник, ни Чиризано, а так как они оба сейчас не при делах, попробовать поработать вместе — не самая плохая идея. При этом надо понимать, что при подборе партнеров есть множество разных факторов — и далеко не факт, что у них все сложится. Не будем забывать и еще про одного героя драмы, из-за которого, собственно, и начался очередной раунд игры в домино, — Валерии Ангелополе. Именно он выбил из равновесия последнюю «костяшку», из-за которой посыпался как его собственный дуэт, так и пары Пасечник/Некрасов, Цимлова/Чиризано... Есть риск, что распадется еще одна — Полина Усова/Михаил Антонов.

Когда Санта-Барбара вокруг Кагановской и Ангелопола только разгоралась, многие сразу подумали, что Валерий пошел на обострение, чтобы избавиться от Василисы и встать в пару со своей новой девушкой — Усовой. Однако на данный момент никаких сигналов к тому, что Полина действительно будет выступать с Ангелополом, нет. Более того, когда в СМИ появились слухи, Усова поспешила заявить, что видит свое спортивное будущее со своим текущим партнером — Михаилом Антоновым. И это для Валерия плохой знак, ведь трудно представить, кто с его текущим реноме в этом виде спорта согласится с ним работать, если даже вторая половинка отказывается. Даже родной дядя Олег Овсянников, хоть и признал часть вины за Кагановской и Крыловой, но отметил, что его племянник ведет себя неподобающе, а его «павлинство» не принесет ничего хорошего.

Сам Ангелопол хорохорится, повышает ставки на личные тренировки и обещает вскоре раскрыть «все карты». Но если даже Овсянников говорит, что дальше будет только хуже... Впрочем, такой диагноз можно поставить всем российским танцам. Взгляните на самые успешные пары мира. За редким исключением, это дуэты, которые годами выступают вместе, едва ли не с самого детства. Если еще в парном катании можно быстро сработаться и побеждать за счет техники, то в танцах понимание друг друга с полуслова имеет критическое значение. И пока у нас опытным считается дуэт, который начинает вместе второй сезон, об успешном возвращении на международные старты лучше даже не думать. Ведь там никто искусственные оценки рисовать не будет.