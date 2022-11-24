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«Пас из-за границы»

Сегодня, 00:35

Капитан иранского «Трактора» поблагодарил Бердыева за совместную работу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Трактора» Мехди Киани прокомментировал решение главного тренера Курбана Бердыева уйти в отставку ради возвращения в Россию.

«Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе, я благодарю вас и ваших коллег от имени игроков. Вы много работали для «Трактора» и для нас, игроков, и у нас с вами было много хороших дней», — приводит пресс-служба клуба обращение Киани к Бердыеву.

Российский специалист работал с иранским клубом с 20 июня этого года. На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев станет новым главным тренером «Сочи».

Курбан Бердыев. Бердыев ушел из иранского «Трактора» ради возвращения в российский футбол

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ТБ 2.5

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Германия 1
Япония 2
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22%

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Футбол
Курбан Бердыев
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Бердыев ушел из иранского «Трактора» ради возвращения в российский футбол