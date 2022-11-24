Капитан иранского «Трактора» поблагодарил Бердыева за совместную работу

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Капитан «Трактора» Мехди Киани прокомментировал решение главного тренера Курбана Бердыева уйти в отставку ради возвращения в Россию.
«Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе, я благодарю вас и ваших коллег от имени игроков. Вы много работали для «Трактора» и для нас, игроков, и у нас с вами было много хороших дней», — приводит пресс-служба клуба обращение Киани к Бердыеву.
Российский специалист работал с иранским клубом с 20 июня этого года. На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев станет новым главным тренером «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования