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«Пас из-за границы»

Сегодня, 16:35

Роналду и Джорджина смогут жить вместе, несмотря на законы Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
Фото Соцсети
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Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет жить в Саудовской Аравии вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес, сообащет ESPN.

Согласно законам страны, вместе могут жить только пары, состоящие в браке.

Однако полиция арабской страны практически не преследует иностранные пары, проживающие вне брака. При этом Джорджина должна оформить визу для проживания в Саудовской Аравии.

Для этого «Аль-Насср» должен заключить с ней сотрудничество любого вида. Также девушка Роналду может оформить туристическую визу на 90 дней.

Криштиану Роналду уже внесен в заявку «Аль-Насра» на сезон-2022/23 в чемпионате Саудовской Аравии.

Из-за лимита на легионеров клубу пришлось отзаявить нападающего Венсана Абубакара, который будет отдан в аренду, чтобы внести 37-летнего португальца в заявку.

Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
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