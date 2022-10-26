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«Пас из-за границы»

26 октября, 23:06

Российские роботы выиграли чемпионат Бразилии по футболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская команда одержала победу на чемпионате Бразилии по футболу среди роботов, сообщает РЕН ТВ.

За искусственный интеллект отвечали студенты Московского физико-технического института. Инженерам и программистам удалось написать для мини-киборгов такие программы, равных которым не нашлось.

«У нас стоит две камеры, мы единственная команда в лиге, которая использует стереозрение, с помощью его мы можем увидеть соперника, можем определять расстояние до других роботов», — рассказал капитан российской команды Starkit Владимир Литвиненко.

Текущий алгоритм, по правилам турнира, победитель должен открыть всем. Благодаря этому создание новых технологий каждый год совершенствуется по всему миру.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/1039175-rossiiskie-roboty-vyigrali-chempionat-brazilii-po-futbolu
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