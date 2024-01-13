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Кубок Африки

Сегодня, 10:10

Кошмар европейских клубов и праздник для Африки. А Салах — почти как Месси

13 января стартует розыгрыш Кубка африканских наций
Андрей Кузичев
Корреспондент
Мохамед Салах с партнерами по сборной Египта.
Фото Reuters
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В субботу стартует очередной розыгрыш Кубка африканских наций.

Перенос

Если бы все было идеально, это была бы не Африка. В данном случае речь о сроках континентального первенства, которое во второй раз за последние годы должно было пройти летом. Однако в сезон дождей на Кот-д'Ивуар обрушились наводнения, и после долгих раздумий КАФ, сделав акцент на неопределенности с погодными условиями, приняла решение о сдвиге турнира на зиму-2024.

Думается, многие футболисты явно обрадовались полноценному летнему отпуску. Особенно после изнурительного сезона с зимним ЧМ-2022 в Катаре. Подозреваю, что и боссов африканского футбола форс-мажор не слишком расстроил, потому что летом-2023 континентальное первенство рисковало превратиться во второсортный турнир. Выжатые как лимон игроки, травмы, вероятные отказы измотанных звезд...

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Они и сейчас есть. Например, полузащитник «МЮ» Межбри известил сборную Туниса о своем отказе от поездки на Кубок Африки, так как в ближайшее время должен решиться вопрос со сменой клуба. Но каких-то знаковых потерь турнир не понес и обещает достойное зрелище в разгар сезона. А недовольны — опять же традиционно — европейские клубы.

По слухам, «Реал» был категорически против смены гражданства Браимом Диасом — и сборной Марокко как минимум придется отложить на более поздний срок появление в составе новой звезды. Не правда ли, отчасти данная история напоминает прошлый турнир, когда под давлением «Барселоны» пришлось взять паузу Эззалзули?

Остальным же в Европе остается смириться с потерями, как это делает главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, напоминая, что красные раньше одновременно теряли не только Салаха, но и Мане. Философски настроен и Ангелос Постекоглу, отмечающий, что многие европейцы любят свое континентальное первенство, а у Африки есть собственный турнир. Между тем «Тоттенхэм» в полной мере ощутил специфику зимы-2024, когда в одни сроки проводят не только Кубок Африки, но и Кубок Азии.

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Математически «шпоры» пострадали вдвое меньше потерявшего шестерых игроков «Ноттингема», а по факту у них вырвали хребет в лице основных центральных полузащитников Биссума и Сарра, а также отправившегося на азиатское первенство Сон Хын Мина. Есть, конечно, и счастливые исключения вроде никого не теряющего «Манчестер Сити», но все равно больше говорят о пострадавших.

О «Монако», которому после отъезда шести футболистов и дисквалификации Головина в кубковом матче с «Лансом» было некем усилить игру. О чемпионской гонке «Байера», который лишается основных защитников Тапсоба и Коссуну, полезного Адли и результативного Бонифаса, получившего на сборах травму и выбывшего до апреля. О «Наполи», рискующем утонуть без Замбо-Ангисса и Осимхена. Отсюда экстренные трансферы вроде перехода в «Тоттенхэм» Вернера или аренды Калайджича «Айнтрахтом», у которого в заявке просто нет альтернативы египтянину Мармушу.

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе
Алиу Сиссе.
Фото Global Look Press

Фаворит номер один

Впрочем, стоп. Говорить о проблемах европейских клубов можно бесконечно, и это практически вечная тема. Но не все же Старому Свету выкачивать ресурсы с других континентов — нужно периодически отдавать долги, а право на свой футбольный праздник есть у всех. И предстоящий турнир — именно праздник. Да еще с непредсказуемым исходом, так как уровень конкуренции на африканских турнирах запредельный. Не зря отбор на мировое первенство на Черном континенте считается самым жестким в мировом футболе.

Тем не менее многие эксперты сходятся на одном очевидном фаворите — сборной Сенегала. У «Львов Теранги» действительно есть все, чтобы стать командой-династией. Сбалансированный состав со звездами во всех линиях, начиная с Эдуара Менди и Кулибали и заканчивая Мане. Уверенность в своих силах, обретенная на непростом пути к заветному трофею, который был завоеван через два с половиной года после проигранного финала-2019. Наконец, есть возглавляющий команду более восьми лет легендарный экс-капитан «Львов» Алиу Сиссе, который не стал закатывать скандалов, когда ему и его штабу не выплачивали зарплату на протяжении шести месяцев.

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«Это правда, что мы очень скромные по своей природе. Но смирение не означает, что мы не уверены в себе. Никто не слышал, чтобы мы били себя в грудь и говорили, что мы лучше всех. И все же присмотритесь повнимательнее. Мы не боимся. Мы едем на этот турнир с очень, очень большими амбициями. Мы чемпионы Африки. Эта команда заслуживает немного большего внимания. Если Сенегал не уверен, я не знаю, какая африканская команда будет уверена в себе», — заметил в преддверии турнира Сиссе.

Здесь стоит добавить, что ни одной сборной не удавалось повторить свой успех с 2010 года. Тогда завершилась великая эпоха египетских «Фараонов», которые с 2006-го выиграли три титула подряд. C тех пор у Египта два проигранных финала, включая кошмарную серию пенальти двухлетней давности. Поэтому континентальное первенство остается сокровенной мечтой Салаха. Это почти история Лионеля Месси, и привести Мо к заветному трофею попробует бывший тренер «Спартака» Руй Витория.

Футболисты сборной Марокко
Футболисты сборной Марокко.
Фото Global Look Press

Марокканские амбиции

Амбиции Сенегала и Египта понятны. Вместе с тем есть те, кто их маскирует. Например, осчастлививший Алжир летом 2019-го Джамель Бельмади уверяет, что его команда даже не входит в обширный список фаворитов. С одной стороны, в этих словах есть логика, так как почти за пять лет чемпионский состав постарел, а один из самых ярких представителей новой волны Гуири получил травму. С другой — разве можно списывать со счетов такую опытную команду?

Но все же больше внимания стоит уделить хозяевам. Хотя в Африке этот статус ничего не гарантирует, ведь принимающая сторона не брала титул более 17 лет. За этот период дома проваливались и Египет, и Камерун, от которого ждали прорыва на прошлом турнире. А Кот-д'Ивуар после триумфа-2015 вылетал в 1/4 и 1/8 финала, и это уже не те мощные «Слоны» времен Дрогба.

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Однако у Жан-Луи Гассе, который в свое время помогал Лорану Блану в «ПСЖ» и сборной Франции, весьма интересный и сбалансированный состав. Синго и Н'Дика в обороне, Фофана и Сангаре в центре поля, Бога, Аллер и Адингра в атаке. При поддержке родных трибун эта команда может прилично пошуметь. Но ивуарийцы — точно не очевидный фаворит. В отличие от Марокко.

А ведь пару лет назад «Атласские львы» сыграли в четвертьфинале КА и вышли на ЧМ-2022 скорее вопреки логике. Однако за два месяца до мирового первенства ситуация дошла до точки кипения. Федерация уволила разругавшегося со звездами Вахида Халиходжича, в сборную вернулись Зиеш, Мазрауи и другие отлученные, а пророком в марокканском отечестве оказался Валид Реграги.

Результат отчаянного эксперимента превзошел все ожидания, и после исторического прорыва в четверку лучших команд планеты «Львы» имеют право задаться вопросом: а кто все-таки лучшая сборная Африки? Ответ, впрочем, может дать только титул чемпионов Африки, за который марокканцы обязательно поборются. Для Реграги это еще и персональная цель, ведь 20 лет назад, будучи футболистом, он остановился в шаге от трофея.

Футболист Николя Муми Нгамале
Николя Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пятерка из РПЛ

В общем, будет интересно, а за кого переживать — каждый решит сам. Кто-то во время турнира в Катаре влюбился в Марокко. Кто-то — как и в ситуации с Месси — будет переживать за не имеющего титулов в сборной Салаха. Опять же, у египтян есть Руй Витория, а мы часто обращаем внимание на успехи тех, кто работал в РПЛ. Скудетто «Наполи» имени Лучано Спаллетти, магия Унаи Эмери в Лиге Европы, первый титул в истории «Лейпцига» и преображение сборной Бельгии с Доменико Тедеско — из этой оперы.

Для склонных к ностальгии болельщиков есть целая группа наших старых знакомых в заявках команд. Кангва, Сакала и Банда в возглавляемой Авраамом Грантом Замбии, Тальби в Тунисе, нестареющий Муса в Нигерии, Нжи в Камеруне и Камано в Гвинее. Хотя, конечно, интереснее смотреть за теми, кто сейчас выступает в российском чемпионате. Изначально таковых было четверо, однако травма одного из камерунских игроков привела к вызову динамовца Нгамале.

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Ранее в заявки своих сборных были включены нижегородец Зе Турбо (Гвинея-Бисау), грозненец Конате (Буркина-Фасо), краснодарец Ленини (Кабо-Верде) и спартаковец Бонгонда (ДР Конго). Пожалуй, в отборочном цикле у последнего был самый высокий статус. Он пропустил старт группового турнира, который конголезцы начали с двух поражений, после чего приложил руку к победной серии «Леопардов». Да еще и забил победный гол Судану и помог своей команде оставить без участия в финальном турнире Габон во главе с Обамеянгом. Чем не герой отбора, у которого есть амбиции блеснуть уже в решающей части турнира, где обязательно зажгутся новые звезды.

Мохамед Салах
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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