«Атлетику Паранаэнсе» разгромил «Фламенго»

«Атлетику Паранаэнсе» переиграл «Фламенго» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Клебер Андраде» в Кариасике.

На 27-й минуте защитник Кака открыл счет. После перерыва голами отметились Алекс Сантана и Витор Буэну, реализовавший пенальти.

Хозяева с 65-й минуты встречи играли в меньшинстве, так как нападающий Габриэль Барбоза получил красную карточку.

«Фламенго» с 39 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Атлетику Паранаэнсе» располагается на 6-й строчке — 37 очков.