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Бразилия

29 декабря, 23:53

Последний клуб Пеле попрощался с легендарным футболистом

Иван Шитик
Корреспондент
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Американский «Нью-Йорк Космос» на своем сайте выразил соболезнования в связи с кончиной трехкратного чемпиона мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле.

«Семья «Нью-Йорк Космос» прошлого и настоящего скорбит о потере легенды спорта Пеле. Имя Пеле навсегда останется синонимом спортивного мастерства и гения. Его продолжительное влияние на футбол неоценимо. Покойся с миром», — говорится в заявлении клуба.

Пеле скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

В последние годы жизни Пеле испытывал проблемы со здоровьем — он прошел курс химиотерапии из-за рака в январе 2022 года. В декабре его поместили в больницу и оказывали паллиативную помощь, поскольку лечение уже не помогало.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии.

Пеле
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