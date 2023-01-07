Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии или США

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиски работы. При этом 50-летний специалист на данный момент склоняется к работе с каким-нибудь клубом, сообщает L'Equipe.

Зидан считался основным кандидатом на роль сменщика Дидье Дешама в сборной Франции, однако тот продлил соглашение с национальной командой до 2026 года.

Впрочем, вариант со сборной Франции не был единственным для Зидана: француз также получал предложения от сборных Бразилии и Португалии — оба были отвергнуты.

Кроме того, знаменитого в прошлом полузащитника приглашали в сборную США, но Зидан также отказался от этого варианта.

Зинедин Зидан остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.