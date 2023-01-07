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Бразилия

7 января, 23:17

Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии или США

Иван Шитик
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиски работы. При этом 50-летний специалист на данный момент склоняется к работе с каким-нибудь клубом, сообщает L'Equipe.

Зидан считался основным кандидатом на роль сменщика Дидье Дешама в сборной Франции, однако тот продлил соглашение с национальной командой до 2026 года.

Впрочем, вариант со сборной Франции не был единственным для Зидана: француз также получал предложения от сборных Бразилии и Португалии — оба были отвергнуты.

Кроме того, знаменитого в прошлом полузащитника приглашали в сборную США, но Зидан также отказался от этого варианта.

Зинедин Зидан остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Зинедин Зидан
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная США по футболу
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