Фердинанд: «Реал» — хозяин Лиги чемпионов»

Защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«У мадридцев не будет какого-то страха в ответном матче. «Реал» выйдет на поле «Этихада» раскованным. У этого клуба столько же побед в ЛЧ, как у всех английских команд вместе взятых. «Реал» — хозяин Лиги чемпионов», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Первый матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 мая.