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Лига чемпионов

15 марта, 19:05

Анчелотти — о жеребьевке ЛЧ: «Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы должны победить «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале мадридцы сыграют с «Манчестер Сити». Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный — 16 апреля в Манчестере.

«Манчестер Сити» — фаворит? У каждого свое мнение. Для меня эта пара очень ровная, фаворита нет. Реванш? Матча-реванша не будет. Это шанс выйти в полуфинал. Больше ничего.

Это сложный соперник, но в четвертьфинале не может быть по-другому. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны побеждать лучших. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы должны победить «Сити», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» третий год подряд сыграет против «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом году мадридцы проиграли «горожанам» (1:1, 0:4) в полуфинале турнира.

 

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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