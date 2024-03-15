Анчелотти — о жеребьевке ЛЧ: «Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы должны победить «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале мадридцы сыграют с «Манчестер Сити». Первый матч пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный — 16 апреля в Манчестере.

«Манчестер Сити» — фаворит? У каждого свое мнение. Для меня эта пара очень ровная, фаворита нет. Реванш? Матча-реванша не будет. Это шанс выйти в полуфинал. Больше ничего.

Это сложный соперник, но в четвертьфинале не может быть по-другому. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны побеждать лучших. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы должны победить «Сити», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

«Реал» третий год подряд сыграет против «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. В прошлом году мадридцы проиграли «горожанам» (1:1, 0:4) в полуфинале турнира.