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Лига чемпионов

16 марта, 18:22

Хави: «ПСЖ» будет видеть неопытную команду, но у «Барселоны» полно энтузиазма»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов. В 1/4 сине-гранатовые сыграют с «ПСЖ».

«Возможно, они видят неопытную команду, но мы полны энтузиазма и желания провести две отличные игры. Мы переживаем очень трудные времена, а у них одна из лучших команд в Европе и один из лучших тренеров Европы», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В 1/8 финала каталонский клуб победил «Наполи» с общим счетом 4:2.

Первый матч пройдет в Париже 10 апреля, ответный 16 апреля в Барселоне.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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