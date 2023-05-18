КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

18 мая, 04:14

Анчелотти рассказал о своем будущем в «Реале» после разгрома от «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что не беспокоится о своем будущем.

«Никто не сомневается во мне. Я думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять: это шаг к совершенствованию в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в Twitter.

«Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.

Футболисты &laquo;Манчестер Сити&raquo; радуются победе над &laquo;Реалом&raquo;. Гвардиола — король! «Реал» уничтожен 0:4, за «Интер» в финале ЛЧ просто страшно
Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
9
Обсудить
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/2 финала: шаг до финала в Стамбуле
Гути: «Я не увидел «Реал» на поле – сыграли плохо. «Сити» все делал идеально»
Селюк назвал причины успеха «Ман Сити» в Лиге чемпионов: «Я снял проклятье шаманов»
Газзаев — о выходе «Манчестер Сити» в финал ЛЧ: «Они с самого начала игры просто раздавили «Реал»
Грилиш назвал Гвардиолу гениальным тренером
Винисиус — о поражении от «Сити»: «Реал» не смог сделать то, что просил Анчелотти»
Грандиозный «Ман Сити» превратил «Реал» в «Торпедо». Лучше играть в футбол — невозможно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куртуа играл с травмой против «Манчестер Сити»

Грилиш: «До финала плохие команды не доходят»