Анчелотти рассказал о своем будущем в «Реале» после разгрома от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов признался, что не беспокоится о своем будущем.

«Никто не сомневается во мне. Я думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять: это шаг к совершенствованию в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Анчелотти на своей странице в Twitter.

«Манчестер Сити» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Финальный матч пройдет в Стамбуле 10 июня.