Анчелотти — об ответной игре с «Челси»: «Хотя у «Реала» преимущество, в футболе может случиться всякое»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признался, что доволен победой над «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Такой матч непросто переживать на тренерской скамейке, но я очень доволен. Нам нужно сохранять хладнокровие и осознавать то, что, хотя у нас преимущество, в футболе может случиться всякое. Нужно хорошо распорядиться этим преимуществом», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.