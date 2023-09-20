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Сегодня, 21:00

«Арсенал» — «ПСВ»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграет с «ПСВ» в групповом турнире Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» сыграет с «ПСВ» в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 20 сентября, в среду. Матч пройдет на «Эмирэйтс Стэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Арсенал» — «ПСВ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.45 мск. Также трансляция игры «Арсенал» — «ПСВ» будет доступна на сервисе Иви по платной подписке.

Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Группа B
20 сент, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСВ

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
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