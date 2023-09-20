«Реал Сосьедад» — «Интер»: Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» и «Интер» объявили составы на матч 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян остался в списке запасных.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни, Браис Мендес, Субименди, Мерино, Баррене, Ойярсабаль, Кубо.

Запасные: Айеса, Марреро, Одриосола, Айен, Шо, Захарян, Оласагасти, Садик, Пачеко, Турриентес, Де Сарате, Магунаселайя.

«Интер»: Зоммер, Дюмфрис, Павар, Де Врей, Бастони, Аугусто, Барелла, Асллани, Мхитарян, Мартинес, Арнаутович.

Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Тюрам, Клаасен, Ачерби, Фраттези, Биссек, Димарко, Дармиан, Алексис Санчес.

Матч «Реал Сосьедад» — «Интер» состоится во вторник, 20 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.