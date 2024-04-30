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Сегодня, 20:45

Бавария — Реал: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Бавария и «Реал» сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов 30 апреля в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Альянц Арена».
Фото AFP
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«Бавария» на своем поле примет «Реал» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 30 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, Германия. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию полуфинала Лиги чемпионов.

Ключевые события матча «Бавария» — «Реал» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Трансляцию встречи Лиги чемпионов бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Бавария» в первом раунде плей-офф победила «Лацио» (0:1 — в гостях, 3:0 — дома). В четвертьфинале команда Томаса Тухеля была немного, но все-таки лучше «Арсенала» (2:2 — в гостях, 1:0 — дома).

«Реал» в четвертьфинале прошел «Манчестер Сити». Игра в Мадриде завершилась результативной ничьей — 3:3. В Манчестере мадридцы провели героический, с точки зрения защиты, матч и победили «горожан» — 1:1, пенальти 4:3.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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