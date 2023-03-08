«Бенфика» — «Брюгге»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Полузащитник Жоау Мариу на 2-й минуте открыл счет, но гол был отменен ВАР. В конце первого тайма Рафа Силва забил с передачи Гонсалу Рамуша, который перед самым перерывом забил уже сам.

Во второй половине Рамуш оформил дубль, а также по голу забили Жоау Мариу и Давид Нерес. Перед финальным свистком в составе гостей забитым мячом отметился 19-летний защитник Бьорн Мейер.

В первой встрече выиграла лиссабонская команда со счетом 2:0, поэтому «Бенфика» вышла в четвертьфинал.