Блинд — о поражении от «Наполи»: «Это тяжелое испытание»

Защитник «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал поражение от «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это тяжелое испытание, которое показывает, что мы находимся не там, где хотели бы быть. У нас впереди еще три игры, и мы знаем, что будет нелегко. Нам нужно совершенствоваться. Это единственный способ», — цитирует пресс-служба УЕФА Блинда.

После 3-х туров «Наполи» идет на первом месте в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.