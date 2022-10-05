Сегодня, 07:15
Защитник «Аякса» Дейли Блинд прокомментировал поражение от «Наполи» (1:6) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Это тяжелое испытание, которое показывает, что мы находимся не там, где хотели бы быть. У нас впереди еще три игры, и мы знаем, что будет нелегко. Нам нужно совершенствоваться. Это единственный способ», — цитирует пресс-служба УЕФА Блинда.
После 3-х туров «Наполи» идет на первом месте в группе А, набрав 9 очков. «Аякс» с тремя очками располагается на третьей строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования